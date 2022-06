Desvelado el motivo por el que 'MasterChef' podría ser sancionado con una multa de más de 140.000 euros

La décima edición de 'MasterChef' está llegando a su recta final con un 13.4% de cuota de media y 1.484.000 espectadores este lunes. A pesar de ello, parece que el talent culinario vuelve a enfrentarse a un complicado momento, dado que podrían enfrentarse a una multa de hasta 145.581 por publicidad encubierta, lo que está prohibido según estipula la normativa audiovisual española.

Tal y como ha señalado 'Vozpópuli', la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está barajando la posibilidad de multar a RTVE por las imágenes que emitieron el 25 de octubre de 2021, ya que todavía están estudiando el caso.

En la mencionada entrega de 'MasterChef Celebrity 6', durante la prueba de eliminación, Amelicious, exaspirante de 'MasterChef', aparecía como invitada. Como es habitual, el jurado se interesó por cómo había sido disparada su trayectoria profesional desde su paso por el concurso y ella contó que había desarrollado una línea de productos.

"Se describieron las virtudes de las cremas macrobióticas que (la exconcursante) ha sacado al mercado y se explica dónde se pueden comprar, incluyendo su línea de productos dulces y la presentación de su pastel 'Chocolicius'. También se muestran algunos de sus productos y se enlazan con el contenido del programa", señala la propuesta de resolución.

Por este motivo, el concurso de La 1 habría incumplido el artículo 18.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Este artículo recoge la prohibición de publicidad encubierta en la televisión en abierto, aunque sí puede recurrir a patrocinios en programas deportivos y culturales. Teniendo también en cuenta que, desde 2010, la cadena pública no puede emitir anuncios. Después de finalizar el estudio, será la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC quien tendrá que ratificar o denegar esta acusación.









Shine Iberia pagaría la sanción



Ante esto, RTVE se ha pronunciado y remarcan que los productos que Amelicious mostró en el programa carecen de interés publicitario. Asimismo, han asegurado que 'MasterChef' suele apoyar y hacerse eco de la trayectoria profesional de los concursantes que han salido de su formato para apoyar su éxitos impulsados por el propio concurso de TVE.

Por el momento, no se conoce el veredicto, pero no es la primera vez que el formato de Shine Iberia debe enfrentarse a una sanción por parte de la CNMC. En 2017, la compañía tuvo que pagar una multa de 219.342 euros por publicidad encubierta de unas bodegas y sus vinos. No obstante, en el caso actual, sería la productora quien "asumirá íntegramente cuantas responsabilidades se deriven (...) exonerando en todo caso a RTVE".

Esto lo dicta el acuerdo que la entidad pública y Shine Iberia firmaron el pasado 2021: "La productora se responsabilizará de que no se contrate en la producción y/o aparezcan en imagen, productos con marcas o denominaciones comerciales, ni se hará mención verbal o gráfica que pueda significar publicidad (expresa o encubierta) cuya emisión está prohibida para RTVE". Es por esto por lo que, si RTVE recibe una sanción provocada por el talent culinario, estaría "facultada para repetir contra la productora el importe de las sanciones, pudiéndolo descontar de los pagos futuros".