El despiste de David Broncano en 'La Resistencia' que le ha costado uno de sus bienes más preciados

El peor escenario posible para Broncano ha ocurrido: el maleficio que en incontables ocasiones le ha lanzado Ricardo Castella para romper su colección de tazas. El presentador de 'La Resistencia' ha sufrido uno de los peores disgustos de su carrera, este lunes, 24 de junio, y él ha sido el único culpable.

El 'trágico' suceso ha ocurrido en la entrevista al clavadista mexicano Jonathan Paredes. Broncano le ha pedido al exitoso invitado que mostrase el trofeo de campeón mundial de 'Cliff diving 2017'. Para colocarlo en el escritorio a la vista de la audiencia, David ha hecho hueco entre su particular colección de menaje y ha ocurrido. "¡Nooooooooooooo!", ha exclamado el humorista cuando se ha dado cuenta que había partido por la mitad una de sus tazas favoritas.

No recuerdo otro momento en el que más gente se haya llevado las manos a la cabeza. #LaResistencia pic.twitter.com/1yk8V3v43J — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 24, 2019

"Me he hecho un Wismichu"

"Lo he colocado un poco y la única taza que se ha caído y se ha roto es la única que me importa. Es la que me trajo Dani Martín de 'El Hormiguero'. Me he hecho un Wismichu a mí mismo", ha explicado Broncano, haciendo referencia a la alocada despedida del 'youtuber' en la entrevista que concedió al programa.

Con la ayuda del deportista, ha recogido los pedazos y ha tratado de volver a colocarla sobre la mesa para camuflarla entre las demás tazas. "De frente, no se ve", ha señalado Paredes.

El obsequio ha durado seis meses en el escritorio de Broncano desde que el excantante de El Canto del Loco, en octubre de 2018, y, gracias a la cual, ha visitado por sorpresa con Martín el programa de Pablo Motos, el 5 de noviembre del año pasado. "No ha 'pachado' nada. Sigue aquí. Siempre te querré", ha expresado el presentador de Movistar+ enviando un beso a la taza.