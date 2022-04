Daniel Guzmán se sincera y explica por qué rechazó en tres ocasiones formar parte de ‘Aquí no hay quién viva’

Daniel Guzmán llegó al mundo de la interpretación con 18 años, cuando debutó en el corto 'Sirenas', de Fernando León de Aranoa. A día de hoy, a sus 48 años, ha logrado sacar adelante su segundo largometraje, 'Canallas', una película que le devuelve a la juventud, al barrio y a sus amigotes, en la que ha "apostado al rojo todo".

Después de 'A cambio de nada', con la que obtuvo su segundo Goya (ya tenía otro de 2004 por su cortometraje 'Sueños') como mejor director debutante (2016), Guzmán quería hacer "algo muy personal, una película ni correcta ni normal".

Si en aquella primera cinta Guzmán desnudaba al muchacho que él mismo fue, fuertemente ligado a su abuela (inolvidable Antonia Guzmán, actriz revelación que optó al Goya con 93 años) y a su barrio madrileño de Aluche, en su segundo largometraje, que le ha costado siete años sacar adelante, vuelve a su adolescencia para recuperar como actor a un amigo suyo, Joaquín González, al que conoce desde los 13.

Daniel Guzmán durante una entrevista en 'El Hormiguero'Atresmedia





La película "habla de la verdad y de la mentira como herramienta de supervivencia, y habla de la realidad y de la ficción, y de cómo de una semilla de realidad, tú haces una ficción, y llega un momento que no sabes si es verdad o no lo que estás viendo, y eso genera una comunión con el público que está guay".

Cómo llegó Daniel Guzmán a 'Aquí no hay quien viva'

Además de su faceta como director, Guzmán destaca por sus papeles como actor, en 1995 protagonizó 'Éxtasis' junto a Javier Bardem, la película dirigida por Mariano Barroso que le llevó hasta el mundo del cine. En televisión, Guzmán llegó a 'Aquí no hay quien viva' en 2003 para dar vida a Roberto, el novio de Alicia. Esto fue durante las primeras temporadas en Antena 3, mientras que al final era un joven soltero y alocado. Sin embargo, el actor rechazó hasta en tres ocasiones formar parte de la serie que cambiaría su vida.





"Al principio no iba a hacer la serie y mi representante de aquel entonces me insistió muchísimo", ha confesado el actor en una entrevista en 'Ecartelera'. Debido a esta insistencia fue a la primera lectura de guion con la idea de disculparse por no ir a formar parte del proyecto, ya que en ese momento estaba centrando en dirigir su primera película.

Antes de leer el guion dijo "hasta tres veces" que no podía porque "necesitaba hacer mi película". Sin embargo, tras la primera lectura todo cambió. "Aluciné con lo bueno que era", confiesa, aunque mantuvo su idea inicial de no participar en la serie. Sin embargo, tras salir de esa primera toma de contacto empezó a plantearse dudas en su cabeza y finalmente aceptó.