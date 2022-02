Dani Mateo da un toque de atención a una colaboradora de 'Zapeando' por su gesto: "España no se merece esto"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Además, ya se ha convertido en algo habitual que, entre tema y tema, cuenten algunas anécdotas de su vida personal.

Este jueves, Dani Mateo dio paso a Gipsy Chef, quien se dedica a presentar una sección de cocina en la que prepara rápidas elaboraciones para explicárselas a los espectadores. En esta ocasión, el colaborador se decantó por elaborar en directo unos exquisitos 'macarras con chorizo'. A lo largo de la receta, los tertulianos participan y prueban en ese mismo momento el resultado final.

El primero en probarlos fue Quique Peinado, quien manifestó lo mucho que le gustaban. “Pero están calientes”, señalaba Valeria Ros, aunque se aventuró a probarlos al ver como su compañero ya se los estaba comiendo. “¿No has dicho que tú no?”, le advertía Cristina Pedroche. “Déjala”, decía el presentador. “Di que sí, Valeria”, la animaba el chef. Sin embargo, Ros, al no hacer caso de las advertencias de sus compañeros, se quemó y tuvo que escupir los macarrones.

“No le ha gustado”, bromeaba el conductor del espacio al ver como escupía la pasta. “Quema un poco”, le decía ahora Peinado, después de que se quemase con los macarrones. “Pero, Quique ¿Cómo no me has avisado de esto?”, se quejaba la colaboradora mientras se limpiaba y recuperaba el aliento. “Me he abrasado”, aseguraba ella. “Te he avisado, Valeria”, le recordaba Miki Nadal. “En vista de esto, creo que esperaré un poco para probarlos”, decía Mateo al respecto para no seguir el ejemplo de Ros y quemarse.





"Se está comiendo lo que ha escupido..."

“Gipsy Chef, no sé como lo haces, pero otra vez nos has conquistado con tu magia. Muchísimas gracias”, le daba la enhorabuena el presentador al cocinero. “¿Qué tal están?”, preguntó Mateo a los tertulianos sobre los macarrones que acababan de probar. “Buenos. Están muy ricos”, aseguraba Pedroche. “Quema mucho, Valeria”, bromeaba el conductor del espacio de laSexta.

“Joe… Me he abrasado la campanilla”, corroboraba ella. En ese momento, el presentador dio un toque de atención a su compañera por lo que estaba haciendo. “Valeria, yo creo que España no debería ver esto. Estás comiendo lo que has escupido, Valeria”, le abroncaba Mateo. “No he escupido. Si hubiese escupido hubiese tenido distancia”, se justificaba ella. “Sí, has escupido. Vale… Valeria hay más…”, insistía Mateo, pasándolo mal por lo que había hecho la comunicadora. “Escupir tiene distancia”, aseguraba ella. “Se está comiendo lo que ha escupido en la servilleta…”, se lamentaba el presentador.