Dani Mateo se siente humillado por sus compañeros de 'Zapeando' y abandona el plató en directo: "No es verdad"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas.

Los colaboradores comenzaron haciendo un breve repaso de la actualidad y, posteriormente, Miki Nadal dio paso a un vídeo de una surrealista jugada de una mujer en los bolos. "Es muy bonito, pero más bonito es el amor de las mascotas por sus dueños, pero muy poco se hablar del amor de las bolas por sus lanzadoras", comentó Cristina Pedroche, al ver cómo la mujer del vídeo recibía la bola con un abrazo.

"Pensaba que decías de las bolas de las mascotas y digo, '¿Dónde va?'", comentaba Dani Mateo, dejando claro que no sabía a que se refería su compañera. "Hablando de mascotas, amor y bolas, mi perro no tiene bolitas porque se las quité para castrarlo", contaba Marta Torné a raíz del comentario de Pedroche "para enlazarlo todo".

"Se castran porque sino se pelean con otros perros, marcan territorio, están mas agresivos... Mira que cara pone", explicaba Torné entre risas, mientras señalaba al presentador del espacio. "Es que tengo un chiste sobre castrar perros y no sé si es muy adecuado", confesaba Mateo.

"Seguro que no", coincidían sus compañeros. "Me está diciendo Pablo: 'seguro que no' ¿Queréis que lancé el chiste del perro castrado?", preguntaba el presentador con ganas de contarlo.

Dani Mateo abandona el plató

"Todos queremos", contestaba Pedroche, pidiendo a su compañero que lo contase. "Cuéntalo ya", le decían. "Pues mira, un tío que va con un rottweiler por la calle y, entonces, le dicen: ¿dónde va con el perro? Y dice el tío: 'lo llevo al vetrinario porque ha cogido una maníamuy fea de que cada vez que me agacho por casa, viene el perro y me intenta montar. Y le dicen: 'Ah claro, ¿Vas a castrarlo?'. 'No, le voy a cortar las uñas porque me deja la espalda...", contaba el comunicador. Sin embargo, el chiste no tuvo el efecto que esperaba y apenas se rieron.

"Es que ya lo has contado", le recordaba Pedroche. "¡No lo he contado!", exclamaba Mateo aparentemente indignado. "¡Sí lo ha contado!", insistía la colaboradora. "Está envejeciendo", le justificaba Lorena Castell. Ante el rechazo de sus compañeros, el presentador se levantó de su asiento y abandonó el plató.

"Hemos dejado que cuente este chiste dos veces", contaba Pedroche. "Y en la misma semana", agregaba Nadal. "¡No es verdad! Si lo conté, fue hace mucho tiempo... Lo he contado...", terminó reconociendo Mateo con cara de pena tras la confirmación de un miembro del equipo. "Bueno, pero para la gente nueva. Siempre se incorporan espectadores", se defendió el conductor del espacio de laSexta mientras volvía a ocupar su asiento.