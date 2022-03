Dani Mateo alucina por lo que Iñaki López cuenta de lo que pasa en las gasolineras: "Eso solo lo has hecho tú"

Cristina Pardo e Iñaki López volvieron a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'Más vale tarde'.Antes de hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en la invasión de Rusia a Ucrania y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, el programa realizó una conexión en directo con Dani Mateo desde 'Zapeando'.

Como es habitual, antes de dar comienzo al programa, los presentadores realizaron una conexión en directo con Dani Mateo, desde 'Zapeando', para coger el relevo de las tardes de laSexta. "Los López- Pardo también traerán algún contenido interesante. A ver que traen ¿Qué traéis vosotros? No me lo superes, iguálamelo", comenzaba diciendo Mateo para ceder la palabra a sus compañeros. "El consejo de ministros ha aprobado hoy ese plan de choque para amortiguar los efectos de la guerra y ese plan contempla, entre otras cosas, una rebaja en el precio del combustible", comenzaba contando Cristina Pardo.

"Esto entra en vigor el viernes, pero, claro, queremos saber y, esta tarde lo vamos a intentar averiguar... ¿Esto cómo se va a hacer? Las gasolineras adelantan el dinero y luego el Gobierno se lo da... ¿Podrán darnos gato por liebre y que pensemos el viernes que nos han rebajado 20 céntimos, pero que, en el fondo, nos lo estén subiendo por el otro lado?", agregaba la presentadora.









"Esto se puede ver en nuestra España de hoy"



"Porque 15 céntimos lo paga el Estado, pero los otros 5 los pone las gasolineras... Lo van a hacer en dinero contante y sonante o nos van a descontar en corticoles... Hay pagar en la gasolinera con esa tarjeta que ellos te dan para que, luego, el descuento se aplique solo en gasolineras de su marca...", reflexionaba el presentador. "Hay mucho tema en el limbo que queremos aclarar y lo vamos a hacer con la portavoz del Gobierno y con expertos en el tema para que nos quede todo absolutamente claro", aseguraba López.

"¿Pasarán a cobrarnos por los guantes de plástico? Ojo", preguntó Mateo. "Esa es otra. O ese rulo de papel, que algunos aprovechan para llevárselo a casa ante la carencia absoluta", contaba entonces López, señalando que eso lo había visto en primera persona. "¿En serio?", reaccionaba Pardo sin dar crédito. "Eso no es verdad. Iñaki, eso solo lo has hecho tú", opinaba el presentador de 'Zapeando'.

"No, no. Y en gasolineras de la capital, no de extrarradio. Hay gente venga a darse vueltas en el brazo con el papel para llevárselo, que parece que se van enyesados", aseguraba el presentador. "Pero ¿Dónde vives tú, Iñaki?", se le podía escuchar a Marta Torné. "¿A qué gasolinera vas? ¿A la misma que la del Dioni?", bromeaba la presentadora. "No, no. Esto se puede ver en nuestra España de hoy. Es lo que hay", reconocía el periodista.