'Cuéntame' reacciona ante las últimas declaraciones de Imanol Arias contra la serie de TVE: "Se habla de…"

Estas últimas semanas, Imanol Arias ha dado mucho que hablar por las palabras que ha dedicado a ‘Cuéntame’, incluso tuvo que disculparse tanto con el equipo de la serie como de TVE. Esto se debe a que el actor pronunció unas polémicas palabras cuando fue preguntado por el final de 'Cuéntame'."Ya he terminado 'Cuéntame'. Yo he dicho que ya. O me ofrecen un final corto y bueno o chao mercao", soltaba de pronto en una entrevista de Tele Bilbao.

"Es la televisión pública y todos la tratamos así. Cuando quitaron la publicidad de la televisión yo siempre dije que era la muerte. No se puede justificar porque si le quitas publicidad cada vez tiene menos espectadores y 1.700 millones de presupuesto. Y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran", agregaba. "¿Por qué 'Cuéntame' no se hace con trabajadores de TVE? ¿Por qué no hacen ninguna serie con esos trabajadores que están contratados? Luego, todos los años publican los sueldos de los de fuera, ¿Por qué no publican los de dentro que no hacen nada? Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país. Es insoportable", declaraba Arias.

Dado el revuelo, la productora no tardó en pronunciarse: "Ninguna persona en esta productora comparte las afirmaciones realizadas por Imanol y nos sentimos abochornados por ellas (…) Una vez más, tenemos que reiterar que nunca hemos recibido consignas por parte de RTVE, y agradecer siempre la libertad que siempre ha ofrecido a los autores e intérpretes de esta obra televisiva... Lamentamos que unas declaraciones irresponsables puedan poner en duda una colaboración tan positiva".

Como consecuencia, Arias volvió a pronunciarse, pero, esta vez, para disculparse con TVE: "He trabajado en TVE durante los últimos 40 años y sinceramente no puedo reprochar nada en absoluto en su comportamiento y relación con mi persona (…) Mi estado no era el estado de calma necesario para tratar así temas relacionados con Cuéntame o TVE. Me pase tres pueblos, se me fue la olla sinceramente y nada de lo que dije me representa totalmente. Me traicione y traicione a mucha gente con la que he trabajado duro y bien”.









"¡Vaya créditos de guion los nuestros!"



A pesar de ello, el actor volvió a liarla cuando cargó contra los guionistas de la nueva etapa de la ficción en ‘Milá vs Milá’: "Con los nuevos guionistas tengo que empezar de cero, porque no tienen ni idea. Vienen a reinventar, y ahora mismo estoy en una especie de guerra. Les digo: 'Esto no me lo toques, esto es así. ¿Quién ha escrito esto?' Estoy un poco rebelde, pero como un viejo rebelde. ¿Qué me van a enmendar a mí la plana? ¡Vamos a ver!". “Todos envejecemos y en ‘Cuéntame’ ha habido muchas ausencias, y los guionistas también se han hecho mayores”, agregaba.

No obstante, en esta ocasión, el intérprete no se ha pronunciado al respecto, pero sí lo ha hecho ‘Cuéntame’ en defensa de sus trabajadores. Ha sido la cuenta oficial de Twitter de ‘Cuéntame’ la que ha respondido a su protagonista entre líneas. “Se habla de los guionistas de ‘Cuéntame’. En 21 años han escrito desde San Genaro algunas de las mejores plumas del audiovisual español. ¡Vaya créditos de guion los nuestros!”, escribían desde la red social, iniciando un hilo mencionando a todos y cada uno de los guionistas que han formado parte del equipo de la serie.

En esta publicación aparecen Eduardo Ladrón de Guevara, Patrick Buckley Javier Amezúa, Alberto Macías y Verónica Fernández como los encargados de la primera temporada. Asimismo, dedican un tuit solo para Jacobo Delgado, ya que es el decano de la serie y que firmó su primer guion en el año 2004. Posteriormente, se unieron al equipo Curro Royo, Carlos Molinero, Ignacio del Moral, Antonio Onetti, entre otros. Mientras que la temporada 17 se ha unido Joaquín Oristrell, también creador de ‘HIT’, quien se encargó de coordinar los guiones junto al resto del equipo formado por Yolanda G. Serrano, Laura León, Pablo y Manu Dios. Y, en esta última entrega, Oristrell cedió su puesto a Sergio Barrejón para trabajar junto a Tirso Calero.

Se habla de los guionistas de #Cuéntame. En 21 años han escrito desde San Genaro algunas de las mejores plumas del audiovisual español. ¡Vaya créditos de guion los nuestros!??



Disculpas si no mencionamos a todos, habéis sido muchos, pero vamos con un #Cuentameguion. @DAMAUTOR???? — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) June 29, 2022