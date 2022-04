Cristina Pardo para los pies a Esperanza Aguirre por lo que suelta en directo: "Ya se ha metido con La Sexta"

Este lunes, Cristina Pardo ha vuelto a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'Más vale tarde'. Como consecuencia de las vacaciones de Semana Santa, la periodista ha aparecido en plató sin la compañía de Iñaki López, quien ese estaría tomando unos días de descanso. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en los contagios por coronavirus, la situación política y la invasión de Rusia a Ucrania, la periodista realizó una conexión en directo con Esperanza Aguirre.

Aprovechando la presencia de la ex política, Pardo hizo un análisis de la actualidad política, haciendo hincapié en la situación actual del Partido Popular. Entre otras cuestiones, la comunicadora ha puesto sobre la mesa las últimas declaraciones de José Luis Martínez-Almeida. Sobre esto, la entrevistada considera que hay contra él "una operación de acoso y derribo". "Ya sabe usted que hace poco se vio involucrado en este supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso y ahora le han sacado esto del sobrecoste del material sanitario", recordaba la presentadora al respecto.

Ante esto, Aguirre no ha querido mojarse más y ha preferido no responder. En cambio, ha señalado cómo han tratado los medios de comunicación los distintos casos de corrupción, según la ideología de las diferentes cadenas y los partidos con los que se les relacionen.

"Es clarísimo que todos los medios de comunicación, incluyendo al suyo, Cristina, no tratan de igual forma los casos de escándalo de presunta corrupción del Partido Popular", le reprochaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid a Pardo. "Mire, en este momento, Ximo Puig le ha dado una subvención a su hermano, que a la vez le ha pagado dinero a su hijo", apuntaba.









"La Sexta cumple una función"



Asimismo, Aguirre señala la condena que confirmó la Audiencia valenciana hace unas semanas para Luis Ramírez de cinco años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a una menor: "O la vicepresidenta de Valencia, cuyo marido acosa y hace cosas tremendas con una niña de 14 años. Y resulta que el juez se sorprende, habiendo obligado a que pusieran distancia entre esa niña y el marido de la Oltra, que era el educador".

"Aquí no pasa nada. La señora Oltra ahí sigue. Cuando el pobre Paco Camps estaba imputado por sus trajes, la señora Oltra llevaba un cartel que decía 'Wanted'. A ver ella qué es lo que opina. Y ya no digamos lo de Baleares", remarcaba la entrevistada a la conductora del espacio de laSexta, que intentaba recuperar la palabra.

"Esperanza, ya se ha metido usted con La Sexta. Espero que hayamos agotado el cupo y yo pueda seguir la entrevista", le daba la periodista un toque de atención a Aguirre. "No, oiga, aquí estoy. La Sexta cumple una función, pero no me dirá usted que es una televisión de centroderecha", insistía Aguirre. "Como ya se ha metido con La Sexta, que es un clásico de estas entrevistas, pues yo voy a intentar seguir", repetía Pardo, intentando reorientar la entrevista al asunto de Almeida.