Cristina Pardo corta la emisión de 'Más Vale Tarde' y hace referencia a Joaquín Prat y su equipo: "Patético"

Este jueves, Cristina Pardo e Iñaki López han hablado de la denuncia de Beatriz Sánchez, la hija de una mujer que moría por el retraso de una ambulancia. Según contaba en 'Más vale tarde', su madre se encontraba mal y la atención sanitaria llegó más tarde de lo previsto. Noticias de índole social que suelen cubrir en este formato.

Desde el Summa 112 han reconocido que fue un error aunque "ese retraso no se puede inferir el fallecimiento" de la mujer ya que consideran que "es imposible predicir cuál habría sido el resultado final si la ambulancia hubiera sido enviada". Inmediatamente después, los presentadores se preguntaban si desde el Summa se habían puesto en contacto con ella y la mujer aseguraba que no.

"A mí no me ha llamado nadie, además es que yo entiendo que puede haber un error, pero primero, que no me traten así porque estoy llamando por una urgencia de mi madre. Segundo. Si les digo que mi madre está en paliativos, que no me insistan... no les estaba mintiendo para que me mandaran a alguien, pero me seguían insistiendo en que sí lo había dicho. Lo tuve que decir hasta cinco veces".









En toda esta entrevista, se ha producido una situación que ha despertado el interés de los espectadores y de la audiencia. Durante la intervención de esta señora, se colaba en plano un reportero de 'Cuatro al Día'. Una escena que no comprendían ni Pardo ni López. Sin embargo, trataban de explicar la situación a la audiencia.

"Vamos a explicarles a los espectadores lo que está pasando. Hay una persona de otro programa que le está quitando el micro", decía la presentadora de 'Más Vale Tarde'. Además, aseguraba que "hay una persona de otro programa quitándole nuestro retondo para ponerle su retorno y que escuchen el otro programa. El código deontológico en los medios de comunicación también es interesante porque lo que hemos vivido esta tarde ha sido un poquito patético".









Por ello, Iñaki López pedía también disculpas. "Pedimos perdón por lo que ha pasado con unos compañeros de otra cadena, es algo que no entendemos". Una situación inexplicable que provocaba el cabreo en el plató de La Sexta y que los espectadores observaban desde sus hogares.

El último momento tenso de Cristina Pardo en 'Más Vale Tarde': "¡Hombre, por favor...!"

Cristina Pardo, hace justo una semana, también vivió una circunstancia tensa. Esta vez, sucedía con un invitado. 'El estafador del amor' fue entrevistado en el programa de LaSexta. Desde el primer instante en el que arrancaba la conversación, la tensión se 'mascaba' en el plató. Es más, es que se veía venir lo que acabó ocurriendo. El entrevistado decidió arremeter contra la presentadora y el programa con ataques continuos y descalificaciones varias.

La periodista, tras las declaraciones del entrevistado, no podía reprimirse y le replicaba así: "Es peor estar condenado, como es su caso". De inmediato, el entrevistado hacía gestos de burla a la presentadora. Entre otras cosas, Cavallé le sacó la lengua a Pardo y ella replicaba así: "Váyase a sacarle la lengua al juez".