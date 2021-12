Cristina Pardo se enfrenta a Andrea Levy en 'Más vale tarde' y ella le corta: "¿Por qué me invitan?"

Este viernes, Cristina Pardo e Iñaki López volvierona formar parte de la parrilla de laSexta al frente de 'Más vale tarde'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción ed Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus, dedicaron gran parte del espacio a cómo se celebrará la Navidad con la situación actual de la pandemia.

Por un lado, el PP nacional recomienda el no celebrar las cenas que se hacen con motivo de la festividad. En cambio, el Ayuntamiento de Madrid no está por la labor. El alcalde Martínez-Almeida comunicó que mantendía el aforo de la cabalgata de Reyes al 100%. A raíz de esto, el programa de laSexta decidió realizar una conexión en directo con Andrea Levy para analizar la situación, lo que terminó como un enfrentamiento entre la política y Cristina Pardo.

"Usted está diciendo que los especialistas o expertos sanitarios les están diciendo que se dan las condiciones para celebrar la cabalgata a consumir… Y me gustaría saber por qué ustedes han suspendido la cena de navidad del PP de Madrid?", comenzaba preguntando la presentadora. Ante esto, Levy señaló que es un acontecimiento diferente al de la cabalgata, el dado "que se celebra al aire libre".

"Cristina, fíjese, convendrá conmigo, que al aire libre todos sabemos que es mucho más difícil que se produzcan estos contagios", apuntaba la delegada de cultura del ayuntamiento. "No tiene nada que ver con esas celebraciones de cenas en espacios cerrados. Por eso la comunidad de Madrid ha puesto a disposición de los madrileños la posibilidad de hacerse test", agregaba. "No tiene nada que ver", zanjaba para terminar con el tema.









"Estoy hablando yo"

No obstante, la conductora del espacio insistó: "Sé que son dos cosas diferentes, pero si ustedes consideran ahora mismo que hay alto riesgo en una zona del PP de Madrid porque dice usted que se van a quitar las mascarillas. En cambio a nosotros se nos anima a ir a los bares a consumir y cenar. Este doble rasero me sorprende muchísimo. Es más podrían hacer la cena al aire libre".

Ante esto, Levy se defendió poniendo sobre la mesa las palabras del Ministerio de Sanidad. Pardo intervino para hacer una puntualización, lo que cabreó e hizo estallar a la entrevistada: "Estoy hablando yo, si me permite, si quiere habla usted y no hablo yo ¿Por qué me invitan a hablar si no me dejan hablar? Si me deja decir mi argumento igual lo comprenderá. Si me interrumpe todo el rato no lo comprenderá de esta manera".

"¿Ha prohibido el Ministerio de Sanidad a fecha de hoy que se celebren partidos de fútbol?", señalaba Levy, lo que hizo que la conductora del espacio perdiese la paciencia. "Mire, Andrea, si esta pandemia nos hubiésemos movido solo por las prohibiciones, nos habría ido muy mal. Creo que las recomendaciones son necesarias y seguramente ustedes también las han hecho", reaccionaba la presentadora. "Yo le estoy diciendo que la cabalgata de Reyes se va a hacer con todas las medidas de seguridad necesarias…No vamos a poner en riesgo la vida de los madrileños en ningún caso", concluyó la política.