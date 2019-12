El controvertido comentario de un participante de First Dates en su cita: "Las tías entre vosotras sois malas"

Dos jóvenes, Julián y Belén, de 24 años y 19 respectivamente, han protagonizado una de las citas más tensas del programa de 'First Dates' de esta pasada noche. Julián, un mecánico de Benidorm, y Belén, asesora de 19 procedente de Valencia, han dejado patentes sus diferencias a la hora de buscar pareja en distintos 'encontronazos'.

Todo empezó con la manera de entender las relaciones por parte del joven, que no le gustó demasiado a Belén. "No me gustaría que mi pareja saliera de fiesta, porque cuando tienes pareja ya no puedes desfasar", afirmaba Julián. "Bueno, yo creo que sí. Puedes salir, pero de otra manera. Creo que es una actitud muy posesiva. No me propongo a los 25 estar casada o a los 30 tener hijos. Que las cosas vengan como lleguen", respondía Belén.

Una manera de buscar pareja más liberal frente a otra mucho más conservadora que también desató otro pique. "¿Qué quieres? ¿Montarte un picadero?", preguntaba irónicamente Julián. Algo que definitivamente dio por imposible cualquiero tipo de futuro a la relación entre ambos. "No me gustan esas cosas...", dijo Belén. Pero Julián continuó: "Entre tías, sois asquerosas. Sois muy malas. Os ponéis verdes entre vosotras. Me parece lo peor". Después de esto fue imposible que una nueva cita pudiera realizarse, ya que Belén rechazó a Julián, y este, aunque en un principio sí estaba por la labor, al ver la negativa, también dijo que no quería volver a quedar con ella.

Hemos vuelto a ser testigos de una cita entre jóvenes en 'First Dates' con maneras muy distintas de entender las relaciones de pareja actuales. Veremos qué será lo próximo.