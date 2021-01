El conocido actor que se ha arruinado y al que mantienen Santiago Segura y Antonio Resines: "Dos años"

El fichaje de Jorge Sanz para 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' fue toda una sorpresa para los seguidores del programa de Mediaset, ya que el conocido actor no suele participar en este tipo de formatos. Sin embargo, el intérprete se ha mostrado muy cómodo en todo momento, incluso se abrió en canal cuando le tocó ser el anfitrión.

Sanz recibió en su domicilio de Torrelodones a María Jesús Ruiz, Ana María Aldón y José Antonio Avilés. Tras presentar su menú, gazpacho y carne a la parrilla, unos platos que no terminaron de gustar a sus invitados, el actor lo compensó hablando de su vida privada, lo que encanta al resto de concursantes, en concreto a Avilés, que convirtió la conversación en una entrevista.

"Me ha costado una ruina perder amigos por dinero, por no ser leales. Me han costado una ruina las cosas no tangibles", comenzó contando el actor, refiriéndose a sus complicaciones económicas. "Mi ruina no ha sido salir cada noche durante dos décadas, esto solo lo he notado en el físico", agregó.

"La ruina no me la ha buscado la mala vida de salir durante 20 años cada noche, eso ha traído estar ahora hecho polvo físicamente. Sobre la ruina económica, he de decir que lo que no he compartido lo he gastado. En alguna ocasión, he ido con mi novia al aeropuerto y la he llevado a Nueva Orleans o a donde me ha pedido en ese momento", contaba Sanz, dejando muy sorprendidos a sus invitados.

Hace años, Sanz fue un actor popular, ya que trabajaba en el cine desde pequeño y se convirtió en un rostro habitual de la pantalla. No obstante, su presencia fue desapareciendo hasta no volver a verle. Asimismo, confesó que, para superar el bache económico, tuvo que dedicarse a "rascar roña en las duchas de Venice".

"Estoy en el paro"

"Tengo mi paro... No debo nada a nadie, bueno sí a Antonio Resines y también a Santiago Segura, que me llevan manteniendo dos años. Son grandes amigos", reconoció el intérprete, dejando claro que los actores mencionados le seguían ayudando a día de hoy.

"Estoy en el paro, he cotizado 45 años. Ahora promuevo mis dos próximos proyectos a la vez que una película. No debo nada, tengo la casa pagada... no tengo grandes necesidades y están todas cubiertas", aclaró.

Por otro lado, Sanz habló sobre su polémica relación con Pedro Almodóvar: "Pedro es un personaje en sí y para trabajar con él tienes que pertenecer a ese mundo en el que vive. Me pagó toda la película. Y con esa película le compré a mis padres una casa en el Valle de Arán, que es donde se querían retirar".