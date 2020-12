Un colaborador de 'La Hora de La 1' se enfrenta a Ana Pastor y ella reacciona: "No me ha respondido"

Este lunes, Ana Pastor, vicesecretaria general de Política Social del PP, ha acudido a 'La Hora de La 1' para analizar junto a Mónica López toda la actualidad informativa, haciendo hincapié en la gestión del coronavirus, en la figura del rey emérito, en ley Celaá y en la ley de la Eutanasia.

En primer lugar, Pastor ha respondido por qué el Partido Popular ha votado en contra de la ley de la Eutanasia. "Nosotros tenemos en España un asunto que resolver de forma urgente. Tenemos que tener unidades de servicios paliativos que lleguen a los domicilios de los pacientes y, por supuesto, a los centros hospitalarios. Esa es la urgencia", ha apuntado.

"Hemos votado en contra porque entendemos que lo que necesita este país es garantizar que las personas no sufran, tengan un tratamiento hasta el final de su vida, un tratamiento acorde con la dignidad y, sobre todo, sin encarnizamiento terapéutico", ha explicado.

Asimismo, antes de terminar la ronda de preguntas, López ha dado la palabra a Andrés Gil, quien ha querido abordar el único tema de actualidad que faltaba por tratar: "¿Usted piensa que alguien que ha ocultado millones de euros al fisco español es merecedor del título de emérito?", ha preguntado a la invitada.

"Yo lo que pienso es que la monarquía parlamentaria es el modelo que se nos ha dado en la Constitución española, la que apoyamos la mayoría de los españoles, y creo que el modelo constitucional, algunos se lo intentan cargar... Pero creo que en él estamos y que hemos tenido y tendremos los mejores años de progreso en todos los ámbitos: libertades, derechos...", ha comenzado diciendo.

"Y creo que la figura del rey Juan Carlos I, lo que contribuyó a nuestra transición y al modelo democrático, desde luego, están ahí y en la historia de España siempre", ha declarado, sin dejar muy clara su respuesta.

'La Hora de La 1'

La reacción del colaborador

Por este motivo, al despedir a la política, el colaborador no ha dudado en reprochárselo. "Gracias por estar aquí, señora Pastor", ha dicho López para dar paso a la siguiente sección del programa. "Gracias a ustedes. Y perdón si me he extendido en alguna cosa. Hay mucho...", se ha despedido Pastor. "La mía no me la ha respondido, pero bueno", ha replicado Gil.

"Yo creo que sí. Lo que pasa que no lo que a usted le hubiera gustado", le ha dicho la vicesecretaria con una sonrisa fingida. "Con un sí o un no habría valido", le ha aclarado el periodista. "Hay cosas que, ya sabe, necesitan más que un si o un no", ha concluido la entrevistada antes de abandonar su asiento.