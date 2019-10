Christian Gálvez sale al paso de los rumores de su vuelta a la televisión de forma contundente

Desde que el Tribunal Constitucional cesó la emisión de 'Pasapalabra', hay una gran incognita: qué ocurrirá con Christian Gálvez, que ha encabezado el programa en los últimos 12 años. En la última etapa ha sido el referente de su ámbito hasta la prohibición y competía con su rival más duro, la producción liderada por Juanra Bonet '¡Boom!', que ha dado el mayor premio de la historia televisiva a Los Lobos: 6.689.700 euros.

Lo único que adelantó Gálvez tras la sentencia fue que ellos siguen en acción y que no cree que su andadura en el programa vespertino de Mediaset previo a los informativos haya acabado: "No creo que lo quiten, pienso que todo se va a solucionar muy pronto. Yo eso es lo que espero. Nosotros seguimos grabando y hay normalidad absoluta en el programa. Imagino que Telecinco ya estará en conversaciones con la productora, así que de momento no me preocupa nada de lo que está pasando. No quiero hacer declaraciones sobre este tema y prefiero esperar a ver qué pasa al final. No estoy alarmado", ha expresado.

Desde luego a Gálvez no le faltarán las ofertas de trabajo, porque durante su carrera profesional ha sido presentador, actor, doblador y escritor. Muchos conocen la habilidad de Gálvez como comunicador y su dicción veloz, pero no muchos saben que hace años quiso ser maestro y que ahora es un experto en la figura de Leonardo Da Vinci. Empezó a estudiar Magisterio y Filología Inglesa, pero nunca acabó las carreras.

Desde que concedió esa entrevista justo después de la sentencia había publicado un comentario en Twitter para dar las gracias por los mensajes de apoyo y poco más.

Gracias a todas y todos por tantos mensajes de apoyo y cariño.https://t.co/iPUZdYOmq9 — Christian Gálvez (@ChristianG_7) October 3, 2019

Este martes, ocho de octubre ha vuelto a alzar la voz para desmentir un rumor que había pululado por las redes sociales. Algunos tuiteros estaban comentando que Gálvez se iba a reunir con Paolo Vasile, porque el presentador estaba muy preocupado y que era muy posible que Christian volviera a presentar pronto un programa, como 'GH Dúo'. "¿Hoy? Yo estoy en Turín. ¡No llego!", ha expresado Gálvez.