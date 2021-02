Celia Villalobos pone al doctor Carballo contra la cuerdas en Telemadrid: "¿Por qué no lo hacéis?"

Tras años alejada del foco mediático, Celia Villalobos ha vuelto y la vemos más que nunca. Desde su participación en 'Masterchef Celebrity', la ex política no ha parado de recorrer los diferentes platós y en muchos ya aparece como una colaboradora habitual.

Este lunes, Villalobos acudió como colaboradora a 'Está pasando', magacín de Telemadrid presentado por Inés Ballester, en el que suele protagonizar debates con Cristina Almeida. Asimismo, la política también suele compartir espacio con otros nuevos tertulianos del espacio como Cayetano Martínez de Irujo, Juan del Val o Carmen Borrego.

Como ya es habitual cada vez que interviene en un programa, lo que se pudo comprobar durante su paso por el talent culinario de TVE, Villalobos muestra una actitud muy a la defensiva. Esta vez, en vez de enfrentarse con algún compañero, la colaboradora se dirigió muy directa a hacer preguntas al invitado: el doctor César Carballo.

Nada más comenzar el espacio, la presentadora se interesó por el estado de salud de Villalobos, dado que acababa de pasar el coronavirus. "Salvo el olfato, todo fantástico. Ni me enteré", aseguró la política. A raíz de esto, la colaboradora quiso aprovechar la presencia del doctor para hacerle una pregunta al respecto.

La respuesta del doctor Carballo

"A mí, este martes, me han hecho un análisis de sangre y me dicen que tengo una inmunidad importante. Por la edad que tengo, 71 tacos, imagínate que me llamar para ponerme la vacuna. Si estoy yo inmunizada ¿No es mejor que se vacune un señor o señora de 35 años que tenga riesgo antes que yo?", quiso saber Villalobos.

"Sí", le contestó Carballo. Ante su rotunda respuesta afirmativa, la política se sorprendió y lanzó un reproche en forma de pregunta: "¿Y por qué no lo hacéis así?". "Pues mira, vamos a sacar, entre hoy y mañana, un documento de varias sociedades científicas avalando esto", comenzó diciendo el invitado.

"Es decir, ya que no tenemos vacunas, vamos a dejar las vacunas para los que más la necesitan", aseguró Carballo. "¿Es malo si pones la vacuna a una persona con anticuerpos?", preguntó la conductora del espacio. "No es que sea malo ni bueno... Su respuesta inmune saldrá y, en algunos casos, son los que más reaccionan a la vacuna, porque ya tiene respuesta inmune", explicó el sanitario.

Celia Villalobos y @ccarballo50 sobre quién se ha de vacunar antes en @EstaPasandoTmpic.twitter.com/G9Bqufu9rz — TVMASPI (@sebas_maspons) February 8, 2021

"Entonces, a veces, reaccionan, no de manera excesiva, pero pueden tener fiebre, dolor en el brazo", agregó. "Pero no era por eso. Como hay pocas, que se las de a la gente que realmente las necesita en ese momento", insistió Villalobos. "Es que es eso. Es que la inmunidad celular sabemos que aguanta, y aguanta durante bastantes meses", corroboró Carballo.

"Con lo cual, prioricemos a la gente que todavía no ha pasado la enfermedad y no tiene inmunidad. Eso es lo que vamos a sacar en un comunicado los próximos días. Vamos a intentar cambias la estrategia internacional de vacunación", aseguró el doctor para dar por finalizado el debate.