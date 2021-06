Celia Villalobos ataca a Gonzalo Miró para defender a Ayuso y él pierde la paciencia: "Un poco cansino"

Celia Villalobos y Gonzaló Miró protagonizaron un tenso enfrentamiento en pleno directo de 'Liarla Pardo'.Cristina Pardo ha puesto sobre la mesa de debate las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, las que han hecho estallar a ambos colaboradores por manifestar opiniones opuestas.

Este domingo, se organizó una concentración la plaza de Colón de Madrid contra los indultos a los presos independentistas. Durante el evento, la presidenta de la Comunidad de Madrid emplazó al Ejecutivo a aclarar si va a hacer firmar al monarca esa medida una vez sea aprobada por el Consejo de Ministros. "¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?", preguntaba la política del PP.

Fueron estas palabras las que provocaron la discusión entre Villalobos y Miró. El periodista se mostró aparentemente ofendido con las palabras de Ayuso, por lo que no dudó en criticarla. Ante esto, Villalobos salió en defensa de la presidenta de la capital con unas palabras que parecieron ofender al colaborador. "O no sabía de lo que habla o es que la Constitución le da completamente igual. No hay más. Es obvio", comenzaba diciendo Gonzalo Miró. "Yo creo que ha querido decir que van a meter en un follón al Rey que no se merece, pero lo ha explicado de auténtica pena", le contradecía la expolítica.

"A lo mejor no sabe que el rey no se puede negar", decía entonces el colaborador en el programa de La Sexta. "Hombre, lo sabes hasta tú, ¿Cómo no lo va a saber ella?", le contestaba Villalobos, poniendo así por debajo el intelecto de su compañero y alabando a Ayuso, lo que pareció irritar a Miró.





"Todos los domingos agota"

"¿Tú lo tienes claro? Pues a lo mejor ella no tanto. Puede que le tengas en más alta estima de lo que ella misma se merece", le reprochaba el comunicador a la colaboradora. "Es que, a lo mejor, no todos tenemos el concepto de Isabel Díaz Ayuso que tienes tú. Puede ser falta de conocimiento porque ya lo ha demostrado en otras ocasiones", agregaba Miró. "No te intentes poner bravo, no te pongas bravo. Si perdiste, qué le vamos a hacer, la vida es dura", le respondía entonces la expolítica con cierto tono irónico.

"Cuando empiezas insultando, mal", le ha recriminado el periodista, ya que se había sentido ofendido por su comentario. "Yo no te insulto, cariño", negaba Villalobos. "Está bien que te lo tomes todo a cachondeo, pero por ponerte un parapeto y pensar que igual no todos tenemos el mismo concepto de Díaz Ayuso", repetía el comunicador. "Me estás poniendo un parapeto, me parece increíble", se quejaba Villalobos.

"Sí, hombre, qué me insultes así a primera hora de la tarde... A mí me lo ha parecido", insistía Miró, lo que la expolítica negaba. "Lo único que me gusta de esto, ¿sabes qué es? Que por fin has despertado, Gonzalo Miró", seguía diciendo la exoplítica muy irónica. "Menos mal, gracias a ti. Siempre agradecido", respondía Miró muy irónico. "Creo que le ha pasado lo mismo que a Díaz Ayuso. Pretendía decir que lo sabe cualquier persona... Gonzalo, no te enfades", le pedía Cristina Pardo, intentando mediar. "Ya todos los domingos agota... Ya resulta un poco cansino", señalaba Miró.

En #LiarlaPardo128@gonzalomiro19 se harta de #CeliaVillalobos que tira la piedra y luego pone la sonrisa pic.twitter.com/BmExNANOQs — TVMASPI (@sebas_maspons) June 13, 2021