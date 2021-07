Carmen Lomana corta Espejo Público y critica un detalle físico de Mercedes Milá: "No es cuestión de dinero"

Este viernes, tras informar de todas las noticias de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en la pandemia por coronavirus, Lorena García ha dado paso al espacio dedicado a la crónica social. Como es habitual, 'Espejo Público' ha contado con Carmen Lomana como colaboradora.

La empresaria no ha podido acudir al plató, por lo que ha realizado una conexión en directo con sus compañeros. Lomana ha aprovechado para contar cómo ha sido hacer el Camino de Santiago y para recomendar que todo el mundo se atreva a vivir esta experiencia. De esta manera, ha querido quitar importancia a todas las críticas que ha recibido en redes sociales por su estilismo para hacer 'el Camino' y solo ha hecho referencia a ello para dejar claro que ya sabe las zapatillas que debe usar para ello.

"Bueno, Carmen. Pues un placer tenerte hoy. Además hoy, en el Día del Carmen. Que pases unas felices vacaciones en Marbella", le despedía la conductora del espacio de Antena 3. Lomana se encuentra actualmente en Marbella, disfrutando de unas vacaciones en su casa de la playa. "Gracias y feliz verano a todos", respondía la ex concursante de 'MasterChef Celebrity'.

No obstante, antes de dar por finalizada la entrevista, Lomana quiso lanzar una pulla a una de las colaboradoras que se encontraban en el plató, Lucía Etxebarría: "Y Lucía, sigue haciendo encuestas que te voy a dar a ti también". "Ya sabemos porque lo dices, no hace falta decir más", respondía la tertuliana entre risas, sabiendo que se refería a una encuesta que había hecho en redes sociales.





"Que no es cuestión de dinero, es cuestión de quererte y cuidarte"



"Me pone con una señora, la cual adoro, pero que está para los leones", explicaba Lomana, sin querer dar nombres. Etxebarría no se tomó demasiado bien el comentario por lo que intentó corregir a su compañera, pero ella se adelantó para justificar sus palabras: "Está para los leones físicamente porque no se ha cuidado. No tengo porque decirlo...".

"No compartimos opinión porque es Mercedes Milá", desvelaba entonces la colaboradora, dejando claro de que se referían a la presentadora de Movistar+. "Que yo creo que es una mujer muy guapa, sinceramente", sñalaba la escritora, mostrándose totalmente en desacuerdo con Lomana.

"Pero yo hablaba de la piel", seguía explicando la entrevistada. "Que no es cuestión de dinero, es cuestión de quererte y cuidarte", agregaba, dejando claro que cree que todo el mundo debe cuidarse la piel de cara al futuro. "Porque yo si me hubiera tirado a matar toda la vida, estaría como un higo chungo. Igual. Pero tengo...", reconocía la empresaria.

"Estás estupenda Carmen", decía entonces la presentador de Antena 3 para dar por zanjada las discusión entre ambas y dar paso al siguiente tema de la sección. De esta manera, Lomana se mostró disgustada porque Etxebarría le había comparado con Milá, cuando ella cree que físicamente no tienen nada que ver.