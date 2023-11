Carlos Franganillo: su fichaje por Mediaset y su relación con Vicente Vallés y Pedro Piqueras

Carlos Franganillo es uno de los presentadores más conocidos de nuestra televisión. El comunicador estaba al frente de los Telediarios de TVE en su segunda edición. Este lunes, Franganillo afronta un nuevo desafío profesional pues ha trascendido que ficha por Mediaset. Sustituirá a un referente en la cadena, Pedro Piqueras.

Así lo han avanzado fuentes de Mediaset, que han señalado que Franganillo comenzará en los informativos a principios del próximo año, cuando Pedro Piqueras dejará de presentar la edición de la noche, tal y como han consensuado la cadena y el famoso de periodista de 68 años que lleva décadas presentando los informativos en Telecinco.

Desde septiembre del año 2018, Carlos Franganillo era el encargado de contar cada noche las noticias más importantes de la jornada en el Telediario de Televisión Española. Pero la carrera profesional del periodista nacido en Oviedo el 31 de octubre de 1980 se encuentra marcada por otros importantes hitos profesionales fuera de nuestras fronteras, ya que ha estado al frente de las corresponsalías de TVE en Rusia y Estados Unidos durante varios años.

En cuanto a su vida personal, el presentador del ente público es muy cauto y reservado al respecto. Es padre de tres hijos y está casado con su esposa Ana Ortega desde el año 2011, justo antes de marcharse la corresponsalía de Moscú, no si antes irse de luna de miel a Tailandia.

Sus comienzos en el periodismo

El periodista de Televisión Española comenzó su formación universitaria en el año 1998 en la Universidad Nebrija, donde se licenció en Comunicación Audiovisual en el año 2002. Después, Franganillo decidió completar su currículum con la licenciatura de Periodismo, carrera que completó en la Universidad San Pablo CEU en el año 2004.





Sus inicios en los medios de comunicación están ligados a medios como 'La Nueva España'. Después comenzó su trayectoria en el ámbito público, siendo editor de boletines en RNE y siendo también presentador y editor de un espacio de entretenimiento. En el año 2007 pasó a formar parte del departamento de prensa de la Fundación Príncipe de Asturias.

Clave en la sección internacional de TVE

Ya en el año 2008 ingresó por oposición en RTVE y a partir de ese momento pasó a formar parte del equipo de Prado del Rey, primero en la redacción de 'Los Desayunos de TVE' y después en la sección de internacional de los Servicios Informativos del ente público, donde ha sido muchos años pieza clave, ya que ha cubierto importantes acontecimientos de la crónica internacional, como el 20 aniversario de la caída del Muro de Berlín.

Ya en el año 2011, Carlos Franganillo inicia su andadura fuera de nuestras fronteras, ya que es nombrado corresponsal de los Servicios Informativos de TVE en Moscú, allí se marcha con su mujer Ana Ortega y tienen a su primer hijo. Tres años después, el periodista asturiano hizo las maletas para marcharse a Washington, donde fue corresponsal desde julio del año 2014 tras la marcha de Lorenzo Milá a la corresponsalía de Roma y tuvo a su segundo retoño.

En el año 2018, Franganillo vuelve a convertirse en hombre fuerte de los Servicios Informativos de TVE en Prado del Rey, ya que coincidiendo con el inicio de la temporada en el mes de septiembre se pone al frente de Telediario en su edición de noche.

Desde aquel momento, el presentador del Telediario también ha compartido junto a Ana Blanco importantes acontecimientos para nuestro país desde el punto de vista informativo, como han sido diversos especiales con motivo de los comicios celebrados a nivel nacional y en diversas comunidades autónomas. También ha tenido la oportunidad de regresar a Estados Unidos para dirigir el especial sobre las Elecciones en Estados Unidos del 3 de noviembre del año 2020 y la investidura de Joe Biden el 20 de enero de 2021.

Su papel como presentador del Telediario

Su día a día en los Servicios Informativos de TVE (que abandonará en poco tiempo tras conocer el nuevo desafío profesional que afronta en Mediaset) era frenético: se sentaba en su silla sobre las 13:30 del mediodía para afrontar la reunión de contenidos. Su alto ritmo de trabajo le hacía comer fuera de hora en muchas ocasiones, y después se enfrentaba a una tarde que pasaba volando, marcada por la construcción de los relatos y por intentar tener controlado todo antes de ponerse delante de las cámaras. En cuanto a sus horarios de trabajo explicó en una entrevista al diario 'El País' que tiene los biorritmos acelerados, ya que suele comer a una hora en la que lo habitual es estar merendando. También explicó que dormía poco, pero las horas que está descansando las aprovecha.

En varias entrevistas, Carlos Franganillo ha repasado cómo era su papel al frente del espacio informativo de TVE. En este sentido, en una entrevista concedida a 'Público' desveló que es lo que quiere conseguir en cada uno de sus programas. Ante esto, el periodista asturiano señaló que es necesario introducir otros elementos, y hacía una comparación con el Telediario que presenta Ana Blanco a las tres de la tarde: "En el informativo de las tres, cuando las noticias están bullendo, es más complicado, sin embargo, en el de las nueve se puede buscar algo de contexto, alguna entrevista en directo o si la ocasión lo merece salir a la calle a hacer telediarios donde haya noticias de alcance. Nosotros eso lo disfrutamos porque lo contamos de otra manera y el espectador lo está acogiendo muy positivamente".

También reconocía que no pierde ojo a cada uno de los informativos presentados por Vicente Vallés y Pedro Piqueras (al que ahora sustituirá). "Veo todos los informativos al llegar a casa. No todos los días, pero intento hacerlo casi a diario para ver lo que hacen Vicente y Pedro, que son dos grandes profesionales a los que admiro profundamente".

En este sentido, el estilo de Franganillo es muy diferente al tradicional presentador de informativos que lleva apareciendo en nuestra televisión en las últimas décadas. Al periodista asturiano le encanta estar de pie y estar en contacto con la noticia, y si es posible fuera de un plató. Por ello, los informativos de Carlos Franganillo recibían en más de una ocasión el aplauso de la audiencia, ya que han hecho varios especiales en la calle: algunos de los más recordados son el primer aniversario de la declaración del estado de alarma en nuestro país, la vuelta a las aulas en mitad de la pandemia o el que trató el problema de la despoblación en algunas zonas de España.

Sobre ello, Franganillo se declara amante del reporterismo, sobre todo por su experiencia como corresponsal: "Es lo que sé hacer. He estado ocho años como corresponsal, en despliegues, en coberturas y estoy muy acostumbrado a eso. Además es lo que me gusta de esta profesión. Mentiría si digo lo contrario: el reporterismo es lo que más he disfrutado".

En su capítulo de preocupaciones, el presentador también explicó que uno de sus grandes temores es que se veten a medios de comunicación, porque esta práctica por parte de algunos partidos o movimientos, pueden derivar en una desconfianza por parte de los espectadores.

También indicó que en la televisión actual se está realizando una práctica que, a su juicio, no es demasiado buena: la tendencia hacia el infoentretenimiento. Teme que no se llegue a distinguir entre lo que es tertulia e información, y considera que esta tendencia se produce por su eficacia, y su precio, mucho más barato que enviar a un corresponsal a una zona de conflicto. Delante de las cámaras también sufría alguna que otra 'pillada', como la que tuvo lugar después de una entrevista al por entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en las que las cámaras le pillaron con un gesto de queja por supuestamente un dolor.





Su cariño a sus corresponsalías y su anécdota con Lorenzo Milá

Franganillo siempre ha hablado enorgullecido de su experiencia como corresponsal en Rusia y Estados Unidos. Se considera un afortunado de haber podido ver la realidad de ambos países en un momento de cierta tensión entre ambas potencias: "He tenido la suerte de ver la realidad de Washington y Moscú".

El periodista también explicó en alguna ocasión que el momento de 'transición' entre su etapa como corresponsal y presentador del Telediario no ha sido nada fácil, tal y como recoge 'Vanitatis': "El cambio no ha sido nada fácil, y muchas veces echo de menos la etapa anterior, pero la nueva etapa es apasionante y hay otros componentes, familiares y personales, que también salen ganando".

Su experiencia como corresponsal a los pies de la Casa Blanca le permitió ser el enviado especial de Televisión Española a las elecciones norteamericanas del 3 de noviembre del año 2020. Aquellas jornadas a los pies de algunos de los edificios más importantes de Washington las pudo compartir con Lorenzo Milá, reconocido periodista del ente público y al que Carlos Franganillo sustituyó a su llegada a Estados Unidos.

Su experiencia con el coronavirus

Tras varias jornadas analizando la actualidad de Estados Unidos, marcada por la pandemia, y después de seguir la jornada electoral, Lorenzo Milá dio positivo en coronavirus, hecho por el que el presentador se tuvo que aislar en cuarentena a su regreso a España. Este hecho no le permitió estar presente en el Telediario durante unas jornadas, aunque no se pronunció nunca al respecto, solo a través de un mensaje de Twitter en el que respondió a un tuit con la frase "estoy unos días fuera de combate", mensaje que eliminó horas después. Si se habló en una entrevista radiofónica días después, en la que confirmaba que él y su familia habían dado positivo en coronavirus.

Respecto a esa experiencia, Franganillo sí se pronunció tiempo después en una entevista concedida a 'El País', en la que reconoció que no llevó muy bien estar tanto tiempo aislado de de su día a día: "Tanto tiempo metido en casa, me hubiera ido a picar carbón con tal de salir".

El día a día de Carlos Franganilo

En su rutina diaria hay un plato que pocas veces no está presente: la tortilla, se declara un apasionado de este manjar. También se declara gran consumidor de las redes sociales, que utiliza para estar informado en todo momento de lo que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras, sobre todo en Estados Unidos, Rusia y China, sitio en el que no descarta trabajar en el futuro. En este sentido, el periodista asturiano también ha declarado en más de una ocasión que intenta desconectar los fines de semana, para depurar la mente y comenzar la semana concentrado.





En cuanto al uso que da de las redes sociales, en una entrevista con el diario 'El País', Franganillo se mostró bastante decepcionado con el camino que ha tomado Twitter. Considera que se ha degradado muchísimo y que la críticas que recibe a través de esta red social le han servido, en algunos momentos, para hacer mejor su trabajo. A la pregunta sobre si es reconocido por la calle, el periodista asturiano contesta siempre que no es muy amigo de tener una vida social muy ajetreada. Explica que casi nunca sale a cenar, pero que cuando es reconocido por algún espectador recibe siempre muestras de cariños: "Me ven como al panadero o al vecino, de una forma muy familiar".

Así hablaba Franganillo sobre su futuro profesional

El periodista es consciente de que el papel que jugaba en Televisión Española podía tener una fecha de caducidad muy concreta. Y el día ha llegado, con ese fichaje por Mediaset. En todas sus declaraciones respecto a cómo se ve en el futuro, Carlos Franganillo explicaba que no tiene miedo a dejar el cargo de presentador del Telediario, siempre dejando la puerta abierta a volver a una corresponsalía. "Me veo perfectamente volviendo a contar historias". Por el momento, seguirá en un plató narrando la actualidad nacional e internacional aunque, esta vez, cambiará de grupo audiovisual.