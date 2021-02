Broncano se queda atónito ante el regalo que le da Omar Montes en 'La Resistencia': "Me lo llevé de Cantora"

La noche del jueves, Omar Montes visitó 'La Resistencia' por primera vez, lo que, según los seguidores, se convirtió en una de las mejores entrevistas del programa. Ya que, como es costumbre en el programa de David Broncano, la conversación comenzó a desviarse de lo profesional y se habla de todo menos de los proyectos del invitado.

El programa de Movistar+ comenzó fuerte. Nada más entrar, el cantante dio un regalo al presentador que no dejó indiferente a nadie. Montes le dio una muñeca, que, según dijo, la había robado de Cantora, casa de Isabel Pantoja, en su primera visita, a modo de recuerdo.

El comunicador presentó al cantante y nada más entrar al plató, le ofreció gel hidroalcohólico, quien no quiso echarse, ya que acababa de hacerlo en el camerino: "Me acabo de echar en el camerino y lo que ha sobrado me lo he llevado porque le he dicho: 'Esto, si no lo vas a utilizar, me lo llevo a casa'". "¿Lo que ha sobrado de gel hidroalcohólico?", le preguntó Broncano sin dar crédito.

"Tú sabes que vengo de barrio, de lo malo, y cuando veo algo que está medio vacío me lo llevo", le explicaba el invitado tras confesarle que "cuando me sobra comida de los restaurantes hago lo mismo". A raíz de esta revelación, el entrevistado aprovechó para dar su regalo a Broncano.

El muy máquina va a la casa de su suegra y se llevó de recuerdo un souvenir como el que se lleva el gel y el champú del hotel. No le juzguéis. Le estáis prejuzgando. https://t.co/b4dxSlPjUbpic.twitter.com/J6ZnpOToIP — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 5, 2021

"Es para mí una cosa importante"

"No pensaba traerte nada pero al final te he traído una cosita. Es un regalo que te quiero hacer porque es para mí una cosa importante", le dijo Montes, dejando caer que era algo sentimental. "La primera vez que fui a Cantora y vi tantos lujos, pillé lo primero que vi y me lo quedé de recuerdo", reconoció el invitado.

"Cogí de repente la muñeca y me la llevé. Tiene el espíritu de Annabelle, y no me refiero a la prima de Paquirrín. Lo único malo es que le falta un brazo", contaba, mientras sacaba de la bolsa una muñeca, aparentemente antigua. "¿Y eso es lo que me has traído? ¿Una muñeca de Isabel Pantoja?", contestó Broncano muy sorprendido.

"Es precioso el regalo", admitió el presentador, mostrándose muy agradecido. Aprovechando la sinceridad que caracteriza a Montes, Broncano aprovechó para hacerle la mítica pregunta que muchos se niegan a contestar: el dinero que tiene en el banco. "Tengo menos dinero que Messi y más que Jesé Rodríguez", aseguró el cantante entre risas.

"De dinero no me gusta hablar porque en el barrio no están las cosas como para frontear de pasta", le decía Montes, sin querer entrar en más detalles. "Jesé tiene mucha pasta: ¿Lo has investigado? Tendrá millones", le reprochó el humorista y presentador. "Lo que sí que tiene más que yo son hijos", respondió Montes, generando las carcajadas de Broncano y el público.