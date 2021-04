Bronca en TVE entre Diego Losada y Monasterio por el papel de Vox en Vallecas: "Dígamelo usted"

Desde hace unos meses, TVE se encuentra en el centro de las polémicas. Además de por los constantes errores en sus espacios, muchos partidos políticos han acusado a la cadena pública de carecer de objetividad. Al igual que hicieron Toni Cantó y Pablo Iglesias en 'La Hora de La 1', Rocío Monasteriono ha dudado en arremeter contra al cadena pública y acusarla de no informar de Vox al igual que del resto de partidos.

La noche del jueves, Monasterio acudió a 'La Noche 24H' para ser entrevistada por Diego Losada, presentador durante la baja temporal de Xabier Fortes, de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. El conductor del espacio se encontraba analizando la situación actual junto a la política cuando la conversación se tenso al abordar el mitin de Vox en Vallecas.

"¿Sienten que tienen algo de responsabilidad en aquello que ocurrió en el barrio de Vallecas? ¿O eluden toda la responsabilidad que puedan tener ustedes?", quiso saber el comunicador, haciendo alusión a los disturbios en el barrio madrileño. Fue entonces cuando Monasterio respondió con otra pregunta y cuestionó al presentador si estaba "insinuando" que "los vecinos y votantes de Vox que nos fue a escuchar ahí tienen responsabilidad en que les lanzaran adoquines en la cabeza".

"Yo no estoy aquí para insinuar", se defendió el periodista hasta ser interrumpido por su invitada. "Bueno, hay preguntas capciosas. Yo creo que usted tiene que limitarse a ser entrevistador y no activista político", le dijo muy tajante Monasterio. Ante su acusación, Losada mantuvo la calma, pero la respondió: "Bueno, no me llame eso, estamos en TVE". "Bueno... nos puede pasar en los medios de comunicación. Ya sabemos cómo es TVE", sentenció la de Vox. "Dígamelo usted", le replicó el presentador, dando pie a que la entrevistada justificase sus acusaciones a la cadena.

La entrevista d ⁦@DiegoLosadaTv⁩ a ⁦@monasterioR⁩ en #LaNoche24h ha sido otro ejemplo de sectarismo político en la ⁦@rtve⁩ pública. Atentos a a miradas, chulería, risas y la mala praxis periodística. Bochorno de mal estilo que con Podemos y PSOE no emplea — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) April 15, 2021

Como respuesta, la de Vox aseguró que había visto La noche en 24h el día anterior, y que el programa "ni reflejó los actos de VOX, todos los demás salían". "No es cierto, señora Monasterio", le corrigió el presentador. Tras escuchar el discurso de Monasterio, el comunicador tomó la palabra: "Hay tiempo para hablar, no hay que estar a la gresca. Es una conversación entre usted y yo. Va a tener todo el tiempo para hablar".

"Nuestro equipo va a recuperar la información de ayer de la precampaña que hacemos todos los días y va a ver cómo sí estaba representada VOX. No pasa nada, todo el mundo se equivoca", agregó el presentados, dispuesto a destapar el argumento de su entrevistada.

Ante su advertencia, Monasterio reculó y comentó que los actos de su partido fueron reflejados "bastante menos que todos los demás". Antes de ver las imágenes del programa anterior que darían la razón a la cadena, Losada pidió respeto para sus compañeros: "Si hacen una acusación, piensen en los profesionales que queremos trabajar con profesionalismo y con rigor".

Vox: "TVE se ha convertido en un altavoz de la izquierda"

Tal y como se vio en el vídeo, el espacio de TVE si había mostrado el acto de Voz al que se refería la política. Para acabar con los polémicos comentarios que azotan a la corporación, el equipo del programa también compartió los datos que demostraban que el reparto del espacio había sido proporcional entre todos los partidos.

Aunque ya era consciente de su error, Monasterio se dispuso a lanzar otra crítica contra la cadena: "Estaría bien que pusieran nuestras propuestas". "En esos 48 segundos se incorporaba sus declaraciones sobre el Estado de Alarma", volvió a rebatir el conductor del espacio de RTVE. "Antes de decir cosas que no son ciertas, se informen y tengan respeto a los trabajadores de esta casa", insistió el periodista.

A pesar de que el programa del canal 24H desmintió las acusaciones de Monasterio, Vox volvió a cargar contra la cadena y a poner en duda su objetividad. Esta vez, el partido liderado por Santiago Abascal utilizó sus redes sociales para ello: "Hoy Diego Losada ha demostrado hasta qué punto TVE se ha convertido en un altavoz de la izquierda sectaria y violenta. No obstante ante Monasterio no tienen nada que hacer".