La bronca entre Borràs y Carrizosa que no viste tras el debate en TVE: "A alguien no le gustó..."

Este domingo, RTVE organizó un debate con los candidatos de los principales partidos que concurren a las próximas elecciones catalanas el 14 de febrero. El tono de algunas de las intervenciones fue duro y no faltaron interpelaciones a la situación de cada uno de los que allí trataron de defender a su partido. Carlos Carrizosa, candidato de Ciudadanos, cargó con mucha dureza contra Laura Borràs, candidata de Junts (el partido de Carles Puigdemont).

En concreto, el político que sustituya a Inés Arrimadas como cabeza de lista, le quiso recordar la delicada situación jurídica que atraviesa la política independentista. Un mensaje que Borràs no recibió de muy buen grado y por la que, al finalizar el debate, no dudó en lanzarse contra Carrizosa en unas imágenes que no se vieron del todo en TVE.

La bronca entre Borràs y Carrizosa que no viste tras el debate

Empecemos por el final, ya que, en el fondo, es el principio de esta historia. Termina el debate, cada candidato ha tenido su minuto final para rematar las ideas que pasearán estos días tratando de convencer a los indecisos, y al final, Laura Borràs, salta de su atril para dirigirse a por Carlos Carrizosa.

Con la realización de RTVE no se puede apreciar muy bien el momento y tan sol con estas imágenes tampoco se entiende de dónde viene esta bronca final. Es uno de los políticos de Ciudadanos que nos da pistas sobre lo ocurrido. Toni Cantó comparte otra visión del momento, además de las alusiones a la situación judicial de la señora Borràs. Cantó lo tiene claro: "A Laura Borràs ayer no le gusto que Carlos Carrizosa le recodase que está imputada por el Tribunal Supremo".

A Laura Borràs ayer no le gusto que @carrizosacarlos le recodase que está imputada por el Tribunal Supremo.



Una vez concluido el debate, fue a despedirse “amablemente” de él. pic.twitter.com/iiNMs5tkfH — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 1, 2021

En este vídeo, se puede apreciar mejor la vehemencia de Borràs contra el líder de Ciudadanos, al que vemos extender ostensiblemente los brazos.

Laura Borràs y los líos con la Justicia de los que hablaba Carrizosa

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, estuvo citada a declarar en julio de 2020 en el Tribunal Supremo como imputada por supuestas adjudicaciones irregulares a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Tras recibir el pasado 25 de junio la autorización del Congreso para seguir adelante con la causa contra la diputada, el magistrado instructor, Eduardo de Porres, la interrogó en calidad de imputada por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y falsedad documental.

El Supremo ya la citó el pasado 14 de febrero de 2020 para que acudiera de forma "voluntaria" para informarle de las diligencias abiertas contra ella y para tomarle declaración, pero Borràs rechazó comparecer porque, según aseguró entonces, eso "implicaría validar todas las irregularidades que hace más de un año estoy denunciando".

El magistrado instructor cree que hay "sólidos indicios" de que Borràs adjudicó "directa o indirectamente de manera arbitraria" contratos a Isaías Herrero, un programador informático amigo suyo y también investigado, entre 2013 y 2017, cuando dirigía la ILC.

En todos los expedientes, sostuvo De Porres al pedir el suplicatorio al Congreso, "propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio", conformó la factura y autorizó el pago. Se adjudicaron "un total de 18 contratos menores" por 259.863 euros, indicaba la exposición, que apuntó a que ambos "actuaron de común acuerdo para defraudar" a la ILC mediante el "fraccionamiento ilegal" de contratos, la "falsificación de los presupuestos" y la simulación de la participación de terceros.

La Fiscalía apoyó la apertura de la causa contra Borràs y, en su escrito, reprodujo conversaciones intervenidas a Herrero, como una en la que comenta su relación con Borràs: "Hombre claro, pero yo con la Borrás, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allí".