Boris Izaguirre confiesa la fobia que tiene por culpa de Pablo Motos y 'El Hormiguero': "Me decían que no"

Boris Izaguirre ha vuelto a formar parte de la parrilla de Mediaset como invitado de 'Los miedos de…', un nuevo docurreality de Cuatro protagonizado por diferentes rostros famosos. Cada entrega cuenta con un popular personaje como invitado, quienes se enfrentan a su mayor miedo. En el caso del comunicador, tuvo que hacer frente a su fobia por el fuego.

Para sorpresa de los espectadores, nada más comenzar, el escritor confesó que su mayor temor se vio potenciado por un suceso que vivió en pleno directo en la televisión. Concretamente, el periodista no supera el incidente que sufrió durante una de sus visitas a 'El Hormiguero', programa de Antena 3 presentador por Pablo Motos junto a Trancas y Barrancas.

"Al llevarme las manos a la frente, me quemé. Me quemé completamente la circunferencia del pelo. Todo el mundo decía que no había pasado nada, pero yo tenía el olor y el dolor, quemaduras", recordaba Izaguirre sobre cómo se quemó el pelo durante la grabación del espacio cuando se encontraban disfrutando de uno de los experimentos de Flipy.









"Completamente horrorizado"



Por aquel momento, el comunicador reconoce que ya tenía cierto miedo al fuego, pero esa experiencia fue lo que lo derivó en una auténtica fobia. Un tiempo antes, comenzó a desarrollar su temor por algunas películas. "Desde que vi El coloso en llamas siempre pensé que eso podía pasarme a mí. Además, una vez, paseando por Madrid, vi fuego y justo era el incendio del Windsor", recordaba.

Para superar esto, Izaguirre se ha enfrentado a una primera prueba impuesta por el programa de Telecinco. Con Pepino Marino como acompañante, Boris fue a una peluquería en la que cortan el pelo con un soplete. "El olor colabora mucho al miedo", confesaba el presentador al ver como cortaban el pelo a una clienta con esta técnica. En ese momento, gracias al apoyo de su amigos, el escritor ha cedido a cortarse el pelo de la misma manera, ya que necesita "quitarse esa carga de encima". Después de cortarse el pelo con fuego, Boris definía esta experiencia como "liberadora".

Posteriormente, fue a un parque de bomberos para aprender a utilizar bien un extintor y a estar prevenido. Después, tuvo que apagar un fuego real. "Me he sentido fatal cerca del fuego, completamente horrorizado", confesaba. No obstante, la siguiente prueba le fue más difícil de afrontar. Izaguirre se negó a prenderse fuego, pero participó a la hora de quemar a otra persona con traje de protección. Finalmente, se mostró muy agradecido con el espacio de Mediaset y dio por superado su trauma provocado por lo que le pasó en 'El Hormiguero': "He vencido mi miedo, pero también he aprendido a enfrentarme a él, que es lo más importante".