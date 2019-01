Bertín pensaba que entrevistar a Rajoy iba a ser un rollo "y fue un espectáculo"

"​Terminamos a las 12 de la noche porque no había manera de que se fuera. Nos bebimos dos botellas de Albariño y una empanada que trajo y que estaba fenomenal". Bertín Osborne recuerda las horas que pasó con Mariano Rajoy cuando era presidente del Gobierno.

En la entrevista a Rosa Villacastin publicada en la revista Diez Minutos, el cantante confiesa que pensó que tener a Rajoy de invitado en su programa "iba a ser un coñazo y, para mi sorpresa, fue un espectáculo".

Bertín cuenta varias anécdotas de aquel día de diciembre de 2015 que escaparon a los ojos del público: "Llegó con unos calcetines cortos y se le veían las calandracas, y le dije: Presi, así no puede salir. Rajoy le hizo caso y le pidió "que le prestara unos míos, y ahí nos tienes metidos en mi cuarto eligiendo calcetines: al día siguiente me los devolvió lavados y planchados"

"Cuando terminó el programa", dice Bertín,"¡llevábamos seis horas de grabación!, le di un abrazo y le dije: Presi, gracias por venir. ¿Sabes lo que me contestó?: ¡Me estás echando! Vamos a la cocina y nos tomamos un Albariño"

Bertín revela que el expresidente es el invitado que más le ha sorprendido, cuando su jefa de prensa le dijo que era hora de marcharse, Rajoy contestó: “Yo no tengo nada que hacer hasta mañana, no tengo ninguna prisa...".

Rajoy estaba tan cómodo que incluso llamó al yerno de Bertín: "A las 12 de la noche mi hija Alejandra me dijo que llamara a su marido porque había perdido el AVE y se iba a cabrear con ella. ¿Sabes quién le llamó? Rajoy cogió el teléfono y llamó a Kino, mi yerno. Cuando este descolgó le dijo: 'Kino, al habla el presidente del Gobierno, que estoy aquí con Bertín y Alejandra. No esperes a tu mujer que no irá a cenar'. Y Kino sin creerse quién era le contesta: '¡Y unos cojones!' ¡Imagínate la escena!".