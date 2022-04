Bertín Osborne pone en apuros a Kiki Morente y acaba hablando sobre su relación con Sara Carbonero

Este sábado, Bertín Osborne volvió a formar parte de la parrilla de Telecinco al frente de 'Mi casa es la tuya'. Esta vez, fue la familia Morente quien abrió las puertas de su casa al presentador. El cantante se ha desplazado hasta Granada para compartir una agradable velada con Kiki Morente, Estrella y Aurora Carbonell. Aunque estaban todos presentes, fue el joven quien ejerció de anfitrión, ya que es el único de los hermanos, el pequeño, que sigue viviendo en casa de su madre.

"Al final me voy a tener que independizar yo", comenzaba diciendo Aurora, entre risas. "He intentado independizarme, pero aquí estoy en la gloria. Ella pinta y yo estoy en mi estudio. Cada uno tiene su espacio", se justificaba Kiki. "A veces piensas en sacarte novia e irte por ahí, pero poder vivir con mi madre es un privilegio", reconocía el artista. "Pero si tú tienes novias por todos los rincones, no te puedes ni imaginar la de niñas que quieren hacerse mis amigas", soltaba de pronto su madre.

Fue entonces cuando el conductor del espacio de Telecinco aprovechó para preguntar al joven cantante lo que todos querían saber: "No quería preguntar, pero dime, ¿qué es lo que ha pasado con Sara Carbonero? ¡Confiesa qué ha pasado!". Esta pregunta pilló de imprevisto al cantante, quien se quedó en silencio sin saber qué decir, mientras se tapaba la cara con una mano con una risa nerviosa.









"Tiene novias por todos los rincones"



"Bertín, ¿qué te digo? No presto atención a lo que se diga o se deje de decir. Sara es una persona maravillosa y estoy feliz por ella, pero yo estoy aquí con mi madre, con mi hermana, con vosotros y agarrándome al trabajo", respondía, intentando no mojarse demasiado sobre el tema. Por este motivo, al escucharle, Bertín dejó caer que podría ser buen político por su habilidad para esquivar su pregunta. "Presidente, presidente, presidente", coreaba el presentador, intentando dejar a un lado este momento incómodo para el anfitrión.

A pesar de su respuesta, Aurora Carbonell reconoció que su hijo "tiene novias por todos los rincones". Tantas que, tal y como ha confesado, muchas chicas han acudido a ella para pedirle explicaciones sobre el comportamiento de su hijo con ellas: "¿Tú sabes la de niñas que se quieren hacer amigas mías? No las boicoteo, soy muy buena gente, y yo soy amiga de todas. Siempre vienen aquí a contarme sus penas, me dicen ‘hay que ver, Kiko, dile algo, Aurora…'".