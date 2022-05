Bertín Osborne desvela la respuesta que dio el día que le pidieron que fuese a Eurovisión: "Me lo propusieron"

Este 2022, la cita eurovisiva ha sido un éxito para España. Después de la polémica generada en torno a la candidatura de Chanel por su victoria frente a Rigoberta Bandini y Tanxugueiras en el 'Benidorm Fest', la catalana ha triunfado en Turín, logrando el tercer puesto para España y batiendo récord de puntos recibidos.

España volvió al pódium de Eurovisión con el tema 'Slomo' de Chanel, poniendo así fin a una persistente querencia por los últimos puestos y añadiendo una noche de gloria a una larga historia repleta de momentos de disgusto y alegría. Chanel logró entrar en el selecto grupo de las tres mejores propuestas musicales de este 66ª Eurovisión de la ciudad italiana de Turín, algo que no ocurría desde que Anabel Conde quedara la segunda en 1995 con 'Vuelve conmigo'.

El regreso de España a la cima eurovisiva marca un hito en la historia de su participación en el certamen, desde su fundación en 1956. La Gran Final de Turín saca a España de unos años en los que lo habitual era acabar a la cola. En concreto, en los últimos seis años España parecía no levantar cabeza: Blas Cantó quedó el 24 el año pasado, Miki Núñez en el 22 en 2019, Amaia y Alfred los 23 en 2018, Barei la 22 en 2016 y Edurne la 21 en 2015.

Chanel ha logrado conquistar al público español, que fue el gran apoyo de la artista. La actuación recibió un masivo aplauso en redes sociales y, a su regreso a España, tanto la cantante como sus bailarines recibieron una calurosa bienvenida. Además, actuaron durante las Fiestas de San Isidro de Madrid en la Plaza Mayor de la capital.

Bertín Osborne y su posible candidatura a Eurovisión

El festival ha sido tema de conversación en multitud de programas televisivos, como ha sido el caso de 'El Show de Bertín', el espacio de Canal Sur presentador por Bertín Osborne, en el cual han recordado el tercer puesto de España en Turín. En un momento dado, el público ha coreado "Bertín a Eurovisión", mientras aplaudía al presentador. Osborne ha aprovechado la ocasión para confesar que, hace ya unos años, le propusieron que fuera como candidato de España al festival y que su respuesta fue negativa.

"Cuando todavía Eurovisión era Eurovisión me lo propusieron y dije que no. de verdad, José Luis Uribarri y la compañía discográfica me lo propusieron y dije que no", ha narrado, añadiendo "yo a un concurso de estos no voy ni de coña". Entre los presentes en el plató, algunos se han mostrado realmente sorprendidos por la confesión, mientras que otros, como Vicky Martín Berrocal, han asegurado estar de acuerdo con Bertín.