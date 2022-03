Bertín Osborne confiesa a Vicky Martín Berrocal el programa que estuvo a punto de presentar en Antena 3

El artista y presentador español, Bertín Osborne, es uno de los rostros más conocidos de la historia reciente de nuestra televisión, debido a su presencia en diferentes espacios en las últimas décadas. En este sentido, a sus dotes encima del escenario se unen también las que tiene delante de las cámaras, y que en la actualidad explota en programas como 'Mi casa es la tuya' o 'El show de Bertín'.

Pero, en su currículum hay muy otros grandes programas que se encuentran en la memoria de los espectadores, como es el caso de 'Lluvia de Estrellas'. Bertín Osborne consiguió conquistar la pequeña pantalla hace ya unas décadas, y ese filón parece que quiso ser aprovechado para ir más allá del magazine.

Tal y como ha explicado el propio presentador en una de las últimas ediciones de 'El show de Bertín', el presentador fue tanteado por Antena 3para presentar un programa cuyo registro es totalmente diferente al que siempre se ha dedicado: los informativos.

Bertín Osborne, a punto de presentar los informativos de Antena 3

Bertín Osborne ha confesado que la cadena de televisión privada le hizo una prueba para presentar los informativos, algo que no salió nada bien por el registro distendido que caracteriza siempre al presentador: Te voy a decir una cosa, una vez me propusieron hacerlo. Hice una prueba, creo que para Antena 3. Os tengo que prometer que aquello fue tal ‘despelote’ que me dijeron: ‘Bertín, es imposible que des las noticias políticas o de sucesos descojonándote de la risa'".

"Me entraba la risa, era todo tan ridículo. Al final, cuando te dan una noticia, la lees y dices ‘¿cómo es posible esto?" Explicaba el presentador. Sobre el escenario, se encontraban Vicky Martín Berrocal y Xavier Sardá, que incluso han animado al presentador a que diese este paso. Además, el presentador catalán le ha comparado, físicamente, con Pedro Piqueras, presentador de los Informativos de Telecinco, con el que Bertín Osborne mantiene una muy buena relación y que, tal como desveló el propio artista, fue clave para su fichaje por Telecinco.

Bertín Osborne es un hombre polifacético, que ha estado al frente de diversos proyectos, incluso ha grabado telenovelas en Miami. Así contaba hace unos meses su experiencia como actor a Pablo Motos en su última entrevista en 'El Hormiguero': "No había visto en mi vida una telenovela, pero vivía en Miami y estaba tieso, no llegaba a fin de mes. Un amigo mío me dijo que nos habían llamado de Televisa para hacer una telenovela, pero no sabía que eran tan largas, a los tres meses le dije al director si me podía matar, conseguí que me despeñaran con un coche por un acantilado. México es el país más mágico del mundo".