Bambú Producciones compra derechos del segundo libro del autor de "Fariña"

Bambú Producciones, tras adaptar para televisión el libro "Fariña", de Nacho Carretero, ha comprado también los derechos de su segundo libro, "En el corredor de la muerte", donde aborda la vida de Pablo Ibar, condenado en 1994 a la pena capital por triple asesinato en Estados Unidos.

Según ha confirmado hoy a Efe el periodista gallego, día en el que ha salido a la venta este segundo libro periodístico publicado por Espasa, la productora, con la que tiene "muy buena relación", ya ha adquirido los derechos y será el mismo equipo encargado de llevar a la pantalla la historia del narcotráfico gallego el que se encargue de hacer lo mismo con esta "historia digna de ser contada".

"A partir de 'Fariña' tengo muy buena relación con Bambú y sabían que estaba con esta historia. En cuanto tuve el libro escrito, les gustó, y Ramón Campos (cofundador de la productora) me dijo que estaba muy interesado. Según me comentó, será la misma gente, el mismo equipo, el que se encargue de hacerla. Me imagino que se refiere (...) más al aspecto de escribir el guión", ha contado.

En palabras de Carretero, se trata de una noticia que le hace estar "tranquilo", ya que con la experiencia de "Fariña" se quedó "feliz".

En cuanto a los actores que le gustaría que encarnaran a los protagonistas de "En el corredor de la muerte", Carretero se mantiene cauto porque "eso ya forma parte del terreno de la ensoñación".

"Lo único que hago ahora es disfrutar del momento de este interés y luego ya esperar a que el proyecto se desarrolle, porque aún solo es la compra de derechos", ha matizado.

Ibar pasó 24 años de su vida, desde 1994, en el corredor de la muerte de una cárcel de Florida y en 2016 salió de ella para ser trasladado a una prisión común después de que su defensa haya conseguido que se celebre un nuevo juicio, que arrancará en octubre.

La serie "Fariña" ha sido emitida en Antena 3 y está actualmente en Netflix. Su estreno se llevó a cabo cuando el libro de Carretero fue secuestrado cautelarmente por una jueza durante más de tres meses, después de que el exalcalde de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar, uno de los nombres que aparecen en el libro, demandara a Carretero y a la editorial por una presunta vulneración de su honor.