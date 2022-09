La azafata de 'La ruleta de la suerte' sorprende a Jorge Fernández al indignarse por un panel: "No me gusta"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Laura Moure quien ha protagonizado un llamativo momento y ha dejado a Jorge Fernández totalmente sorprendido. 'Noticias amables', decía la pista del panel a resolver. "Ya existen los zapatos con tacón plegable", acertaba Almu, visiblemente muy contenta por acumular 100 euros más a su marcador.

"Yo quiero unos", apuntaba la concursante. "Notición, eh", celebraba el presentador. "Para vosotras desde luego... Para vosotras y para alguno también, pero, en general, para vosotras", decía el comunicador, haciendo referencia a que es un invento por el que las mujeres estarán muy agradecidas. "Es un sistema de tacones rebatibles. Es decir, tienen un tacón de aguja que se pliega y el zapato se convierte en un calzado plano", comienza contando el presentador.









"Está claro que no hemos acertado"



"Esta tecnología se ha desarrollado en Suecia. Su objetivo es que las mujeres puedan irse a la oficina, a una fiesta o a una cena, elegantes, con sus tacones y, cuando ya se ha pasado la cena o la fiesta o lo que sea, como estáis con los pies cansados, el tacón se hace rebatible. El tacón se cierra y se guarda y se convierte en un zapato plano. Y ya está", explica Fernández.

"¿A qué te ha molado esto?", preguntaba el comunicador a la azafata. "No. Te voy a explicar por qué. Escúchame que esto es muy interesante", reaccionaba ella muy clara, sorprendiendo a Fernández por su contestación. "Porque un zapato de tacón, sobre todo si es alto y de aguja, tiene una horma concreta para el pie. Si a esto le arranco el tacón o se lo corto, la forma del pie no está bien. Te destrozas la espalda", aclara Moure para explicar por qué este invento no debe ser bueno.

"No me gusta. Que no se inventen cosas de tacones", insistía Moure. "Te lo voy a enseñar, que hace como un pequeño tacón", decía Fernández, mientras enseñaba una imagen de los tacones al comunicador. "Son feos", decía ella horrorizada. "No hemos dicho que sean bonitos, hemos dicho que son cómodos. Ya sabes que a veces lo estético y lo cómo está reñido", justificaba el presentador. "Unas deportivas preciosas mejor que eso, son feísimos", apuntaba Moure. "Yo pensaba que te ibas a alegrar, pero está claro que no hemos acertado", se lamentaba el presentador.