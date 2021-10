Controversia por el nuevo fichaje de Iker Jiménez para Cuarto Milenio: "¡Va a arder Troya!"

'Cuarto Milenio' se enfrenta a su 17 temporada con novedades que darán que hablar a lo largo de este curso.Iker Jiménez ha anunciado uno de los primero cambios, que se trata de un nuevo colaborador. El presentador ha utilizado sus redes sociales para comunicar quién será la nueva incorporación que acompañará a Jiménez cada domingo.

"Ojo al nuevo fichaje milenario. Soto Ivars. Los libros malditos de hoy. La censura del siglo XXI ¡Va a arder Troya!", comentaba el comunicador, junto a una imagen en la que se puede ver a ambos posando en el plató del programa de Cuatro.

Un mítico colaborador de 'Sálvame' abre su corazón y anuncia que abandona el programa: "Necesito parar" El programa ha vivido en directo la despedida de uno de sus colaboradores ante la difícil situación personal que está viviendo Redacción DigitalMadrid 07 oct 2021 - 07:52

Ojo al nuevo fichaje milenario.

Soto Ivars ?@juansotoivars? y los libros malditos de hoy. La censura del siglo XXI

¡Va a arder Troya! pic.twitter.com/K0WDfyKWTK — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 6, 2021

El escritor Juan Soto Ivars, contará con su propia sección sobre libros. Su incorporación es inmediata, ya que, como ha explicado Jiménez, se incorporará este domingo para hablar de las publicaciones malditas del siglo XXI. "Desde el cómic hasta novelas, ensayos... ¿Por qué irritan? Les va a interesar muchísimo", comenta el presentador.

¿Me estás diciendo que un programa de gran audiencia en la tele comercial quiere montar una sección de libros? Pues sí: este domingo empiezo. Gracias a @navedelmisterio por la oportunidad. https://t.co/FhjciwSD2l — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) October 6, 2021

Como consecuencia, Soto Ivars ha corroborado la información desde sus redes sociales y ha querido agradecer a Jiménez esta gran oportunidad: "¿Me estás diciendo que un programa de gran audiencia en la tele comercial quiere montar una sección de libros? Pues sí: este domingo empiezo. Gracias a Iker Jiménez por la oportunidad".

Juan Soto Ivars es un escritor y columnista que cuenta con una larga trayectoria. Tal y como cuenta en su propia página web, es un escritor de novelas, ensayos y un libro infantil. Su última publicación es 'La casa del ahorcado', un ensayo "sobre el tabú y su relación con las nuevas formas de censura contemporáneas".

La reacción de los espectadores

De la misma manera, no es la primera vez que participa como colaborador televisivo, dado que se le ha visto en importantes programas anteriormente. Entre los formatos en los que ha participado destaca 'La hora de La 1', 'Salvados' y 'Els Matins' (TV3). De la misma manera, también desarrolló su carrera en la radio, incluso tuvo su propia sección en RNE, 'No es un día cualquiera'. Además, es miembro del consejo asesor de la Fundéu desde 2017.

Este nuevo fichaje parece que ha gustado mucho a los fieles espectadores de 'Cuarto Milenio'. De forma inmediata, tras anunciarse este nuevo fichaje, el público reaccionó en redes sociales y dieron la enhorabuena a Iker Jiménez por su gran decisión. "Cada vez te juntas con los más mejores... Que zorro sabio estás hecho" o "Me alegro muchísimo. He leído todos tus libros, te sigo en Youtube, etc y ahora en Cuarto Milenio. Enhorabuena a los dos por ser tan grandes y libres", comentaban. "El programa te va como anillo al dedo, Juan. Máxima credibilidad, argumentaciones de precisión milimétrica, siempre a contracorriente, un poco canallita, apestando a Brumel y en el top del cuñadismo: parece que lo hubieran creado especialmente para ti", agregaba otro, algo irónico.

El programa te va como anillo al dedo, Juan.

Máxima credibilidad, argumentaciones de precisión milimétrica, siempre a contracorriente, un poco canallita, apestando a Brumel y en el top del cuñadismo: parece que lo hubieran creado especialmente para ti. — Guerrera Roja?????? (@GandoMestoika) October 6, 2021

Cada vez te juntas con los más mejores... Que zorro sabio estás echo — juan (@juasan33) October 6, 2021