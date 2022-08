Antonio Pagudo se pronuncia sobre su salida de 'La que se avecina': "Ya no tengo esa vinculación"

Antonio Pagudo cuenta una gran trayectoria profesional y se ha convertido en un rostro habitual de nuestras comedias. Antes de la llegada de su gran popularidad con 'La que se avecina', se le ha visto en otras ficciones reconocidas entre las que destacan 'Cuéntame cómo pasó', 'Lo que escondían sus ojos' o 'Terror y feria'. Además de películas como 'Los Futbolísimos' o 'Villaviciosa de al lado', aunque dedica gran parte de su vida al teatro.

Como consecuencia, actualmente, el actor se encuentra en un gran momento profesional, ya que no ha dejado de trabajar al formar parte del reparto de series como 'Benidorm' y películas como 'Mamá no enRedes', 'Héroes de barrio', 'Fenómenas' o 'Bajo terapia', entre otras. No obstante, siempre se recordará su interpretación como Javier Maroto en 'La que se avecina', quien tiene una ligera similitud con Juanjo, el personaje al que da vida en 'Por los pelos'.

"Parece ser que tengo habilidad para hacer este tipo de personajes. Existe la similitud con Javier Maroto. Cada vez que hago un personaje con esos tintes, va a surgir la similitud", dice Antonio Pagudo en una entrevista para COPE, haciendo referencia a la personalidad de los personajes, concretamente a que son muy entregados a sus mujeres y hacen cualquier cosa por ellas.

A pesar de ello, no cree que esté encasillado a este personaje, pero guarda un gran recuerdo de esta etapa de su carrera: "Yo estoy muy orgulloso de haber participado en una serie que es tan importante y que ha aportado tanto a la sitcom española. Se sigue emitiendo, lo sigo viendo y lo sigo disfrutando. También sigo recogiendo el cariño del público de la serie. Me ha dado un posicionamiento y una visibilidad de la que estoy muy agradecido".

"Nada es eterno. Confío en seguir con mi trabajo y seguir haciendo cosas. He tenido la suerte de engancharme a proyectos del cine muy interesante, una serie, el teatro.. No he parado", responde sobre cómo fue su despedida de la ficción de los hermanos Caballero. "Yo sé que ya no tengo esa vinculación, pero lo que queda es lo emocional y las personas. Entonces, yo echo de menos a las personas con las que trabajaba allí. Hay veces que nos vemos y es una gran alegría, y lo seguiremos haciendo. Un reencuentro con cariño, siempre", asegura.









Estreno de 'Por los pelos'

Por otro lado, el 12 de agosto el actor estrena 'Por los pelos' como protagonista junto a Carlos Librado y Tomy Aguilera. "Cuando surge la idea de hacer una película de tres calvos que se van a Turquía a ponerse pelo, la primera reacción que sale es una risa. Parece el inicio de un chiste. Pero, al empezar a trabajar, se dieron cuenta de que medio millón de personas se va cada año a ponerse pelo", comienza contando Pagudo sobre la ficción dirigida por Nacho G. Velilla.

"Son historias con inseguridades muy grandes. Cosas que importan y que el hombre no es capaz de compartir. Esta película es una oportunidad de hacer una comedia y de hablar de un problema social", agrega.

De hecho, el intérprete ha podido experimentar este complejo en sus propias carnes, dado que fue calvo durante una temporada para poder interpretar a Juanjo, a pesar de los rizos que está acostumbrado a lucir: "Al principio me divertía muchísimo la idea. Pero cuando, de repente, me vi en casa con parte de la cabeza rapada comencé a pensar que igual ya no me salía el pelo o me saldría mal. Empezaron las inseguridades, pero creo que me ayudaron a darle forma al personaje".

Photocall Por Los Pelos en Madrid