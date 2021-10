Ana Rosa Quintana sorprende a sus compañeros con el nuevo adjetivo que pone a Pedro Sánchez: "Por eso"

Ana Rosa Quintana, presentadora y directora de 'El programa de Ana Rosa', ha sorprendido a toda la audiencia y a todos los colaboradores del programa con la radiografía que ha hecho del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El motivo de su reflexión se ha producido después de que el Gobierno accediese a renovar varios órganos constitucionales en un pacto con el Partido Popular.

El PP consiguió sorprender al Gobierno. La propuesta de Pablo Casado para alcanzar un acuerdo para la renovación de parte de los órganos constitucionales que siguen en fase de interinidad, dejando al margen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), obligó a Pedro Sánchez a tender la mano a los populares para abrir la negociación.

La reacción del Ejecutivo a esta propuesta de los populares la escenificó mediante una comparecencia en el Congreso de los Diputados el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que se felicitó porque el PP “parece que ha rectificado su posición de bloqueo”, y dejó claro que se debe buscar la renovación de “todos” los órganos constitucionales, “no solo los que hoy apetece al PP renovar”.









Y es que aunque el Gobierno sigue empeñado en señalar al PP cómo único responsable del bloqueo del CGPJ, no puede obviar que es preso tanto de sus socios parlamentarios como de sus aliados en el Consejo de Ministros al tener que atender la reforma que se defiende desde Bruselas. Este es el organismo que centra un mayor conflicto y el que más tiempo lleva con el mandato caducado, casi tres años, algo inédito en nuestra historia democrática.

En este sentido, la periodista ha querido explicar su teoría sobre qué hay detrás del acceso del presidente del Gobierno a renovar órganos como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos. "Tengo una teoría sobre este cambio de piel del PSOE, pero ya tendremos tiempo de hablar".

Las palabras de Ana Rosa Quintana sobre Sánchez

Tras esta puntualización, la presentadora de Telecinco ha querido ir más allá y ha querido señalar que Sánchez es un presidente que no conecta con la gente, y que pare mejorar esa imagen ha decidido dar un paso adelante para intentar mejorar esas sensaciones: "Pedro Sánchez no puede salir a la calle, no lo digo por lo que pasó el 12 de octubre (los silbidos en el desfile militar del Día de la Hispanidad), sino en general. Es un personaje muy antipático para la sociedad y por eso ha hecho unos cambios de personas y está más dialogante.

Ana Rosa tras "el cambio de piel" del PSOE: "Sánchez no puede salir a la calle..." pic.twitter.com/JTD7L7lehy — TVMASPI (@sebas_maspons) October 15, 2021

No es la primera vez que Ana Rosa Quintana se muestra muy firme en sus críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que suele dedicar varias reflexiones cada mañana en su habitual editorial en Telecinco.