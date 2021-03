Ana Rosa interrumpe las explicaciones de Aguado y se enfrentan en directo: "¡Perdóneme usted!"

Este miércoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid revolucionó los medios de comunicación al convocar elecciones anticipadas. Las mencionadas elecciones se celebrarán a principios de mayo. Tal y como explicó Díaz Ayuso, se ha decantado por esta decisión para evitar la posibilidad de que el PSOE presentara una moción de censura. A raíz de esto, la política ha recibido muchas críticas, dado que muchos creen que no es el momento para llevar a cabo su decisión.

Asimismo, este jueves, se ha informado de que Ayuso ha cesado a todos los miembros de Ciudadanos en el gobierno de la Comunidad de Madrid. A raíz de esto, 'El programa de Ana Rosa' ha vuelto a realizar una conexión en directo con Ignacio Aguado.

"La puñalada se vuelve en contra de Arrimadas y pasan a formar parte junto a UPYD del club de los poetas muertos", ha comenzado diciendo la conductora del espacio de Telecinco. "¿Sabía lo que iba a ocurrir esa mañana en Murcia?", ha preguntado Quintana al entrevistado.

"No sabía lo que iba a pasar en Murcia, nos enteramos cuando salió la noticia a los medios. Es una decisión de los compañeros de Murcia, los que informan a la presidenta del partido, y se toma esa decisión por razones que ya se han explicado. La realidad de Murcia, era una realidad compleja donde hay una trama de vacunación, donde hay una caja B de vacunas...", le ha respondido el político hasta ser interrumpido por la presentadora.

“Ignacio, en esta mesa le aseguro que hay representantes de todos los medios, de distintas sensibilidades políticas, y esto de que es una operación en Murcia... No nos lo creemos ninguno. Esta es una operación más amplia... Otra cosa, es que yo entiendo que esto se llevara en secreto y no se le había comunicado", le ha reprochado la presentadora. “Respeto lo que ustedes se crean, yo ahí no me meto”, ha sentenciado Aguado, aparentemente molesto por sus palabras.

“La señora Ayuso ha decidido dinamitar todo. No es que se haya roto. Ha roto unilateralmente la presidenta regional el acuerdo firmado entre PP y Ciudadanos. Lo ha roto por un capricho electoral, teniendo como excusa lo de Murcia. Podría haber buscado otra excusa como que hoy hay nubarrones. Me da igual. Lo ha usado como excusa para romper un gobierno que funcionaba bien. La realidad es que la presidenta regional miente cuando dice que había una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Miente porque no había absolutamente nada”, ha continuado diciendo el político.

El enfado de Ana Rosa

"No sabe gobernar en coalición, piensa que va a ser la Reina del Sol y si quiere gobernar con VOX que lo diga. Pero lo que ha hecho es traicionar la palabra dada en un momento clave... En función de lo que digan los tribunales decidiré qué hacer, no estoy haciendo cuentas electorales", ha comentado Aguado, algo alterado.

Según avanzaba la conversación, el tono se iba tensando. "Ciudadanos no puede decir que no habían calculado que lo de Murcia podía provocar esto en Madrid y Castilla y León", le ha acusado Quintana. "¿Qué teníamos que hacer en Murcia?, ¿Callarnos?, ¿Tapar la corrupción del PP en Murcia?", le ha contestado Aguado, unas palabras que han parecido sentar mal a la presentadora.

"Oiga, estaban ustedes gobernando... ¡Perdóneme usted! Ustedes estaban gobernando con el PP en Murcia. Dejar el PP, sigan ustedes y les abandonáis", exclamó Ana Rosa. "¿Por qué tengo que abandonar una Gobierno? En todo caso se tienen que ir ellos, Ana Rosa...", concluyó el entrevistado, algo indignado por las palabras de la comunicadora.