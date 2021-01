Ana Rosa se harta de las críticas al Zendal y manda una advertencia: "Si me pongo mala..."

Este lunes, el hospital Zendal de Madrid ha vuelto a acaparar el debate de 'El Programa de Ana Rosa', una conversación que comienza a cansar a Ana Rosa Quintana, dado que no entiende que se siga opinando al respecto.

Verónica Fumanal se ha mostrado muy crítica con la existencia del hospital, lo que ha hecho estallar a la presentadora. "¡El Zendal no tiene ni baños!", exclamaba la colaboradora. "No podemos criticar al Zendal, está maravillosamente hecho", ha agregado muy sarcástica. "El Zendal tendrá problemas", ha asegurado la comunicadora, dejando claro que el ser nuevo puede presentar este tipo de errores.

Mientras Jano Mecha explicaba cómo se desatendían las necesidades de los enfermos de coronavirus en Valencia, en una carpa de emergencia que parecía desbordada, Fumanal ha aprovechado para arremeter contra el hospital y decir de todos los servicios de los que carece.

"Mira, perdonadme, es una vergüenza que se siga criticando al Zendal", le ha contestado Quintana a Fumanal, mostrándose en desacuerdo con sus acusaciones. "Las carpas no han costado lo del Zendal, esto es algo provisional", continuaba diciendo la colaboradora. "El gran problema del Zendal es que no hay cafeteras, oye", ha agregado Eduardo Inda muy irónico. "¡Qué no hay baños!", ha insistido ella.

"Criticar que se haya construido un hospital público me parece alucinante. Es verdad que tendrá problemas, claro. Acaba de ser construido, deprisa y corriendo, no funcionará un baño, un día se atascará una tubería... pero es alucinante, porque van a abrir el tercer pabellón", ha explicado la presentadora, algo indignada, para cortar las opiniones de sus compañeros.

"No hay servicio de urgencias...", comentaba Fumanal hasta ser interrumpida, de nuevo, por la conductora del espacio. "Es más, si me pongo mala que me lleven al Zendal", ha pedido la presentadora de Telecinco muy segura. "¡A mí también!", ha añadido Inda, dando así la razón a Quintana.

"Se debería vacunar al Rey"

A raíz de esto, también se discutió en el programa las últimas noticias sobre los políticos que han abusado de su poder para ponerse la vacuna sin esperar su turno. "¿No os parece que hay diversos cargos que deberían ser vacunados antes que el resto de la población?", ha comenzado diciendo la presentadora.

"Se debería vacunar al Rey", afirmaba Quintana. "Igual el protocolo está mal y hay que cambiarlo... No digo que se vacune a todos los políticos, pero sí al Rey, al presidente, y a un grupo de cinco o diez más", opinaba la conductora del espacio para dar por finalizado el tema.