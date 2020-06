Las duras palabras de Ana Rosa sobre las víctimas de coronavirus que podrían pesar en la conciencia de Sánchez

Era una noticia esperada y para muchos más que obligatoria después de lo vivido en España en los últimos meses. El homenaje a las víctimas del coronavirus ha sido señalado para el 16 de julio en unos actos que se iniciarán en el Palacio Real y que contarán con la presencia del Rey Felipe VI.

Sin embargo, a lo necesaria de la medida, se le ha sumado un polémica también necesaria. Era Vicente Vallés quien ponía en alerta sobre este asunto en su informativo tras conocerse la noticia: "Debemos suponer que para entonces el Gobierno ya habrá hecho pública la cifra real de fallecimientos por esta pandemia en España aunque Pedro Sánchez ya ha dicho, lo acaban ustedes de oír, que son 27.000. Y lo ha dicho en sede parlamentaria a pesar de que ese dato está muy lejos de ser considerado fiable".

Mucho se ha hablado de la cifra real de fallecidos que ha provocado el COVID-19. Mientras el Gobierno se escuda en la cifra de 27.000 y se encuentra a la espera de un recuento por parte de las comunidades para sacar una cifra más real, hay instituciones como el propio Instituto Nacional de Estadística, o el Instituto hospitalario de San Carlos, que indican que las cifras podrían ser mucho más.

"El 16 de julio será el homenaje a la víctimas del coronavirus, debemos de suponer que para entonces el Gobierno ya habrá hecho pública la cifra real de fallecidos."



Magistral Vicente Vallés, como siempre. pic.twitter.com/Cp1NQTYbDi — Jaime Velasco (@JaimeVelasco01) June 17, 2020

El aviso de Ana Rosa Quintana que puede remover conciencias

La polémica lanzada por Vallés ha sido recogida pocas horas después por Ana Rosa Quintana. La periodista de Mediaset ha sido otra de las voces que se ha mostrado crítica en diversos puntos con la gestión realizada por el Gobierno durante toda la pandemia, en contraposición con su compañero de cadena Jorge Javier Vázquez.

Es por eso que tras el anuncio del homanje del 16 de junio Ana Rosa ha querido comenzar el monólogo de su programa lanzando un serio aviso y afeando la utilización de los datos de víctimas a Pedro Sánchez: "Pedro Sánchez aseguró en sede parlamentaria que su gestión ha salvado la vida de casi 500.000 personas. Dicen que si torturas a los números acabarán diciendo lo que tú quieres que digan. Hemos pasado de la postverdad al marketing político de los números para maquillar la realidad", comenzaba denunciando la veterana presentadora.

Así ha continuado lanzando un aviso sobre lo que podría pasar en el homenaje del 16 de julio si no se cumplen con los datos, algo que miles de españoles no merecen: "La cifra del Gobierno sigue siendo de 27.000 españoles fallecidos, mientras los registros hablan de 43.000. Si hacemos la resta que queda en el limbo, 16.000 españoles más han perdido la vida. El presidente anunció ayer un homanje de Estado a las víctimas para el 16 de julio, es decir, si se construyera un memorial con los nombres de las víctimas oficiales, 16.000 personas caerían en el olvido", desvelaba Ana Rosa sobre todas esas víctimas que no han sido contadas como deberían.

Es por eso que ha lanzado un ultimátum para remover conciencias y para que nadie sea olvidado: "Queda casi un mes para rectificar. No dejemos a estas personas fuera del recuerdo que se merecen. No las metamos en una fosa común que es el olvido. No saquemos sus nombres de la historia simplemente porque no tuvieron acceso a un test rápido", sentenciaba duramente.

La respuesta de Fernando Simón a estas polémicas

Sobre las denuncias de estos periodistas como Vallés o Ana Rosa ha sido preguntado Fernando Simón en la última rueda de prensa ofrecida por las autoridades del Gobierno. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha respondido que: "Yo espero que los tengamos mucho antes del 16 de julio", refiriéndose a los datos reales sobre las víctimas de la pandemia. "Las certezas pueden ser momentáneas, pueden cambiar, y más en este caso en el que los datos no dependen únicamente de nosotros. Para el 16 de julio falta un mes. Esto probablemente lo tendremos en los próximos días. En los próximos días quiere decir ya", ha finalizado.

