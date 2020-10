Álex García regresó a 'La Resistencia' para explicar el motivo por el que abandonó el plató: "Fue decepción"

El pasado lunes, Álex García acudió a 'La Resistencia' para promocionar 'Antidisturbios'. Pero como es costumbre en el programa de David Broncano, el hablar sobre el proyecto del invitado quedó a un lado. A pesar del buen rollo que se apreció al principio de la entrevista, el presentador y el público no se quedaron satisfechos tras presenciar como el invitado abandonaba el plató. Es por esto por lo que Broncano decidió llamar al actor y volver a invitarle para remendar lo sucedido.

Por este motivo, este miércoles, García volvió a sentarse en el sofá del Teatro Arlequín para explicar por qué decidió marcharse antes de que le despidieran, ya que la escena en la que se ofendió fue editada y eliminada del programa que se emitió.

"Esta es la entrevista de la concordia y la amistad", anunció Broncano para dar comienzo a su intervención. "Me llamaste para decirme que creías que no me había ido contento con la entrevista y me pareció un bonito gesto, más allá del show, que me llamara el David humano", explicó el invitado entre risas.

"Noté que te habías ido mohíno. Te llamé para saber qué había pasado. Y se me ocurrió volver a invitarte pero me dijiste que te lo pensarías", confesó el presentador. "¿Con qué nivel de enfado llegaste a casa?", le preguntó. "No era enfado, era decepción. Porque estaba acabando una promoción, sabía que no habías visto 'Antidisturbios', casi no se habló de eso y... Llegué con un mal sabor de boca, porque además ya terminaba la promoción...Entendí por qué se llama La Resistencia", le contestó el entrevistado.

La cosa es que la gente venga aquí y eche un buen rato aunque haya momentos en los que se saque la navaja. #LaResistencia@alexgarcia_web#LaResistenciapic.twitter.com/FDC95Z5K1S — Álex García en Movistar+ (@LaResistencia) October 21, 2020

"Tienes que resistir sin irte", agregó Broncano para quitar hierro al asunto. Asimismo, el comunicador se interesó en saber el momento en el que él comenzó a sentirse mal y pensó en marcharse. "Hubo un momento que pensé 'me levanto y me voy', en lo que está editado...", confesó García, dejando claro que eliminaron el momento. "Tocaba un tema de enfermedades y en mi familia no tiene gracia, yo me puedo reír, pero... entró mal. En tu cabeza hacía gracia, pero no. Cuando vi el programa por la noche quería ver cómo había reaccionado, pero lo quitasteis", explicó el actor.

"Después del chiste, me senté y pensé, están faltando al respeto, yo soy cómplice de esto, me levanto y me voy. Había una parte mía, como en 'Antidisturbios', que pensó vete de aquí antes de liarla", agregó. "Si te ví. A partir de ahí, el resto de entrevista, era como hablar con un muñeco porque estabas pensando en otra cosa", reconoció Broncano. "A pesar de todo, nosotros queremos que la gente se lo pase bien y dije: 'claro, es que no se lo ha pasado bien el pobre'", desveló.

Tras la disculpa de Broncano y hablar de todo lo ocurrido para enterrar el hacha de guerra, el presentador le aseguró que harían una buena promoción de 'Antidisturbios' y que haría que sintiese como en casa.