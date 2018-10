África, segunda expulsada de 'OT 2018' tras recibir solo un 20% de apoyos

Con un claro 80% Dave ha conseguido permanecer en la academia de 'Operación Triunfo 2018' frente a su compañera África, que ha abandonado el concurso en esta tercera gala. La madrileña ha cantado la canción de Ariana Grande, God Is A Woman, mientras que su rival esta noche ha defendido el Rock And Roll Boomerang de Miguel Ríos.

Si la gala 3 de 'OT 2017' sirvió para lanzar definitivamente aquella edición, con la famosa actuación de Alfred y Amaia interpretando City of Stars, en esta ocasión solo Julia ha conseguido brillar con luz propia versionando el Born This Way de Lady Gaga. Ya hay quien en redes sociales no pueden evitar comparar esta edición con la anterior, sobre todo en lo que respecta a lo que los chicos transmiten sobre el escenario

De los javis podeis decir misa, pero la emocion que conseguian sacar de todos y que luego transmitian en la gala no lo hace Itziar y eso es asi y a mi ella me cae muy bien que una cosa no quita la otra #OT18Gala3 — Fede����Cepeda���� (@angelitamarioca) 10 de octubre de 2018

Precisamente Julia ha sido elegida favorita de los telespectadores, por encima de Alba Reche y Natalia.

Damion y Joan Garrido, nominados

Una de las actuaciones peor valoradas por jurado y profesores ha sido el Friday I'm Love de The Cure, cantada por Miki y Joan Garrido. Ambos, junto a Damion y Dave han sido los cuatro nominados.

Desde la academia, Noemí Galera ha anunciado que el elenco de profesores salvaba a Miki, mientras que los compañeros han librado a Dave de una nueva nominación, por lo que serán Damion o Joan Garrido, uno de los dos, quien abandonará 'OT 2018' el miércoles que viene.