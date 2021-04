La advertencia de Manu Sánchez a Susanna Griso antes de entrevistar a Iglesias: "Se te puede atragantar"

Este miércoles, Susanna Griso ha contado con la visita de Pablo Iglesias en 'Espejo Público' para entrevistarle, dado que está recibiendo a los representantes de todos los partidos de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid el 4 de mayo. Lo que ha recordado Manu Sánchez antes de despedir los informativos de la mañana.

Manu Sánchez ha dejado de ser el presentador de los 'Deportes' de Antena 3 para ponerse al frente de las 'Noticias de la Mañana', por lo que se ha convertido en la persona que da el relevo a Susanna Griso cada mañana. Antes de cortar la conexión, el presentador ha pedido a Griso un adelanto de lo que se podrá ver a lo largo de la mañana en su programa.

"Siete minutos para las 9, las 8 en Canarias. A veces se atragantan los alimentos y, otras veces, Susanna Griso, yo te aviso, se atragantan también las entrevistas", ha comentado el presentador antes de dar paso a su compañera. "Si me lo dices por Pablo Iglesias, que le tengo justo ahí detrás, que le estoy viendo detrás del monitor", le ha respondido Griso algo sorprendida por su comentario.

A este presentador de A3N no se le nota nada lo "bien" que le cae Pablo Iglesias, y Susana Griso dice que Errejón es el candidato?, algo qué decir de testosterona @Monica_Garcia_G? Cómo dejas que entrevisten a Errejón en vez de a ti?pic.twitter.com/2kbbR5RQGR#CafépabloIglesias — ��️‍�������������� ��������������������️‍�� (@dsegoviaatienza) April 7, 2021

"Ah, ¿Si? ¿De verdad?", decía el periodista al saber que Iglesias ya se encontraba en el plató. "No tiene por qué atragantarse la entrevista. No hay motivos para ello", ha señalado la presentadora de Antena 3. "Claro que no. No me la voy a perder", ha asegurado Sánchez. "Ah bueno, eso espero. Pasaré lista en los próximos minutos", ha dicho Griso, con humor, para acabar con el incómodo momento que estaban protagonizando.

"Entrevista a Pablo Iglesias. Ayer entrevistamos aquí a Iñigo Errejón. Estamos entrevistando estos días a todos los candidatos a las elecciones madrileñas", ha comentado Griso antes de despedirse de su compañero y comenzar con su programa.

Tras este llamativo inicio de programa, el que ha sido muy comentado en redes sociales, Griso ha dado la bienvenida a sus espectadores y ha dado paso a la entrevista con el líder de Unidas Podemos. En primer lugar, la comunicadora ha querido saber su opinión sobre la negativa de Más Madrid de hacer una canidatura conjunta con Podemos.

La entrevista con Pablo Iglesias

"Sería una torpeza entrar en una dinámica de enfrentamiento que en el pasado nos salió muy caro y por eso la izquierda no Gobierna en Madrid. Tenemos que entendernos y cooperar con Más Madrid y el PSOE", ha respondido Pablo Iglesias, dejando claro que no dirá "ni una mala palabra sobre otras formaciones progresistas".

"Esto va de que podamos ganarles y es crucial que haya una movilización electoral donde la gente va menos a votar que en el barrio Salamanca o en El Pardo", ha continuado diciendo el de Podemos.

En cambio, el político si ha tenido tiempo para criticar "la dinámica de provocación contra la democracia de Vox". "Algunos han normalizado que se puedan decir barbaridades como deportar a un trabajador por no ser español o que haya ataques a sedes de partidos con cócteles molotov", ha agregado.

"PP y Vox quieren acabar con ayudas sociales, centros públicos y convertir la educación privada en centros de adoctrinamiento. Quieren destrozar todo lo común para transferir los recursos de todos a una minoría", ha sentenciado tras asegurar que "la ultraderecha" ataca la democracia y a los barrios trabajadores al decir que "una persona que ha tenido que huir de la miseria es un delincuente".