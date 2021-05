Ada Colau se niega a contestar una pregunta de Iñaki López sobre Iglesias: "No voy a hacer ningún comentario"

Este sábado, Ada Colau fue la entrevistada en 'La Sexta Noche'. Tras informar de todos los acontecimientos de la actualidad y de analizar todas las noticias con los colaboradores, Iñaki López dio paso a la alcaldesa de Barcelona para entrevistarla y hacer hincapié en el actual panorama político. Las entrevistada respondió a todas las cuestiones que se le plantearon, a excepción de una que tenía que ver con Pablo Iglesias.

En primer lugar, el presentador de La Sexta hizo hincapié en el resultado de las elecciones madrileñas y en la salida de Iglesias de la política: "Iglesias ha abandonado la política. Ha mejorado los resultados de la formación en sus últimas elecciones, pero no ha logrado que el bloque de izquierdas gobierne en la Comunidad de Madrid. Usted como valora la salida de la política de Pablo Iglesias".

"Entiendo todos los argumentos que ha dado y los comparto, sobre todo en lo personal. Yo le reconozco políticamente. Creo que Pablo ha tenido un papel determinante para acabar con el bipartidismo, para que haya un primer gobierno de coalición progresista... Realmente, ha sido una figura brillante que ha permitido abrir muchos caminos que nos decían que eran imposibles. Ahora, simplemente, empezamos una nueva etapa", respondía la entrevistada.

"A nivel personal, me alegro de que mi amigo Pablo pueda descansar. He hablado con él, nos hemos escrito y sé que está bien y que necesita dedicarse a su vida personal, familiar... Y, por tanto, me alegro por él y por su familia. Lo que yo pediría es que, lo que ha pasado con el caso de Pablo Iglesias y de su familia, no se olvide ni se normalice", agregó.

Acto seguido, el conductor del espacio de La Sexta también quiso conocer su opinión sobre "el debate que se ha organizado en torno a al cambio de look de Pablo Iglesias", quien se ha cortado la coleta que le ha acompañado durante toda su trayectoria política y por la que le han criticado sus rivales en numerosas ocasiones.









"Pablo puede peinarse como le dé la gana"

"Como mujer, no voy a hacer ningún comentario ni sobre el vestuario ni sobre el peinado de Pablo Iglesias. Las mujeres estamos hasta las narices de que todo el mundo se sienta con la libertad de opinar", declaró Colau, negándose a contestar a la pregunta planteada por el presentador de 'La Sexta Noche'.

Como consecuencia, la alcaldesa señaló que no recuerda ningún caso en el que se cuestionara a otros compañeros políticos por su apariencia física. "No recuerdo que se opinara sobre su peinado, ni de si se maquillaban o cómo se vestían, ni de cómo gestionaban su paternidad. En cambio, yo, como alcaldesa, he tenido que aguantar infinitos comentarios sobre esto", se quejaba.

"Por lo tanto, con la experiencia que tengo como mujer feminista, Pablo puede peinarse como le dé la gana y nosotros no tenemos que hacer ningún comentario sobre ello", concluyó la entrevistada, dejando claro a López que no iba a responder a su pregunta y que no iba a dar rienda al tema del corte de pelo de Iglesias.