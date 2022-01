Abel Caballero vive un incómodo momento en Salvados y se lleva las manos a la cabeza: "Imposible hacerlo peor"

Este domingo, Gonzo ha vuelto a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de ‘Salvados’. Esta vez, el presentador recibió a Abel Caballero para entrevistarle en el programa. El programa tituló la entrega como ‘Cuando se apagan las luces’, dado que el episodio comenzaba justo cuando el alcalde de Vigo presentaba el acto del apagado de luces de Navidad, celebrado el pasado 16 de enero.

“Yo soy muy mediático porque las cosas ahora han cambiado mucho y un corte de un vídeo de 32 segundos puede dar la vuelta al mundo”, reflexionaba el político. “No valoro mi popularidad en votos, la gente que lo utiliza así se equivoca: hay que valorarlo con la cercanía de la gente, yo estoy muy cerca de los vigueses”, comentaba, haciendo referencia a cuando logró la mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales, lo que espera volver a conseguir en 2023 al “llegar a un 73% de los votantes.

“Los buenos resultados electorales se consiguen atendiendo a toda la ciudad y borrando fronteras ideológicas”, aseguraba. La entrevista comenzó en la calle, mientras ambos paseaban. No obstante, después, la entrevista se trasladó a una sala más privada en la que el presentador no quiso limitarse a hablar de su trayectoria en la política, sino conocer el lado más personal del alcalde.

Caballero, además de por su carrera político, se ha hecho conocido por protagonizar varios meses en redes sociales por las frases que dice y la manera en lo que lo hace. Por ello, Gonzo quiso recordar en el espacio uno de los momentos más llamativos del alcalde y cuyo vídeo no tardó en hacerse viral. “Usted hace cosas que se graban y llegan a todos los lados. Le enseño una de ellas”, adelantaba el presentador al entrevistado.









"Eso fue una calamidad"



De pronto, nada más ver los primeros segundos, Caballero rompió a carcajadas mientras se echaba las manos a la cabeza. En el vídeo se podía ver al alcalde de Vigo bailando el ‘swish swish’. "Eso fue una calamidad", afirmaba el político, entre risas, mientras veía las imágenes. "Era imposible hacerlo peor", reconocía, de manera muy natural. “La primera conclusión que uno saca es que en Cambridge aprendería economía, pero a bailar no”, bromeaba Gonzo.

“¿Por qué hace estas cosas?”, quiso saber el presentador, refiriéndose a su representación como figura política. “Porque estaba bailando todo el mundo. Era el final de un campamento y había mil personas allí bailando ¿Me voy a quedar yo como una estatua? Pues no, pues yo bailo también”, se justificaba Caballero. “No hay que tener complejo en hacer las cosas bien cuando se está divirtiendo uno. Eso era una diversión y estábamos bailando un ‘swish swish’”, opinaba.

“Pues bueno, yo quería recordar un poco y había un chico y una chica bailando en frente y yo iba repitiendo lo que hacían ellos ¿Cómo no lo voy a hacer? Hay que participar y, por cierto, me río muchísimo cada vez que lo veo. Soy una calamidad”, explicaba sobre lo que sucedió en ese momento que se hizo viral.

“El vídeo ya tiene unos años y, es probable, que algunos de los niños que estaban en ese campamento ya tengan edad de votar ¿A quién creen que van a votar, al político, al meme o al señor que llama la atención porque no sabe bailar?", le preguntó el presentador. “Entendieron que hay un proyecto ciudad. A mí, la gente joven, me saluda por la calle diciendo ‘Grande Abel’. Y los más pequeños me dicen ‘Viva Vigo’”, aseguraba.