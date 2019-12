Tres exrepresentantes de Suecia en Eurovisión compiten por volver al festival

Suecia ya piensa en ganar por séptima vez Eurovisión. La SVT, la televisión pública sueca, ha dado a conocer la lista de 28 aspirantes que competirán en el Melodifestivalen 2020, su mítico festival de música cuyo vencedor logrará el encargo de defender al país en Rotterdam (Países Bajos) el próximo mes de mayo.

Una vez más, muchos exaspirantes regresan para alzarse con el premio. Tres de ellos, además, ya saben lo que es ganarlo. Anna Bergendahl (2010), Robin Bengtsson (2017) y Nanne Grönvall (1996) vencieron en sus respectivas ediciones y ahora pugnarán por lograr un doblete. Anna Bergendahl, la única representante de Suecia en Eurovisión que se quedó fuera de la final, participa con una canción compuesta por Bobby Ljunggren, Thomas G:son, Erik Bernholm y la propia Anna Bergendahl. Robin Bengtsson, quinto en el festival con "I Can't Go On", apuesta en esta ocasión con una balada titulada "Take a Chance". Nanne Grönvall, que concurrió en 1996 con el grupo One More Time, ya se presentó hasta cuatro veces más al Melodifestivalen.

Además, el festival sueco recupera a Felix Sandman (segundo en 2018), Mariette (tercera en 2015), Victor Crone (que representó a Estonia este año en Eurovisión) o finalistas de la pasada edición como Hanna Ferm, Malou Prytz o Mohombi. Sandman y Hanna Ferm se han posicionado como favoritos en las casas de apuestas a la espera de conocer las canciones con las que compiten.

La final del Melodifestivalen, a la que llegarán 12 de las 28 candidaturas, se celebrará en el Friends Arena de Estocolmo el 7 de marzo

Semifinal 1 – Linköping (1 de febrero)

Malou Prytz (Melodifestivalen 2019) – Ballerina

Felix Sandman (Melodifestivalen 2017 y 2018) – Boys with Emotions

OVÖ – Inga problem

The Mamas – Move

Suzy P – Moves

Sonja Aldén (Melodifestivalen 2006, 2007, 2012) – Sluta aldrig gä

Robin Bengtsson (Melodifestivalen 2016 y 2017) – Take a Chance



Semifinal 2 – Göteborg (8 de febrero)

Linda Bengtzing (Melodifestivalen 2005, 2006, 2008, 2011, 2014 y 2016) – Alla mina sorger

Dotter – Bulletproof (Melodifestivalen 2018)

Anna Bergendahl (Melodifestivalen 2010 y 2019) – Kingdom Come

Thorsten Flinck (Melodifestivalen 2012)- Miraklernas tid

Klara Hammarström – Nobody

Paul Rey – Talking in my sleep

Mendez feat. Álvaro Estrella (Melodifestivalen 2002, 2003 y 2018 / Melodifestivalen 2014) – Vamos amigos



Semifinal 3 – Luleä (15 de febrero)

Faith Kakembo – Crying rivers

Amanda Aasa – Late

Abril Johnsén – Livet borjar nu

Drängarna – Piga och dräng

Mariette (Melodifestivalen 2015, 2017 y 2018) – Shout it out

Anis Don Demina (Melodifestivalen 2019) – Vem är som oss

Mohombi (Melodifestivalen 2019)- Winners



Semifinal 4 – Malmö (22 de febrero)

Hanna Ferm (Melodifestivalen 2019) – Brave

Nanne Grönvall (Melodifestivalen 1986, 1987, 1995, 1996, 1998, 2003, 2005 y 2007) – Carpool Karaoke

William Stridh – Molnljus

Jakob Karlberg – Om du tror att jag saknar dig

Ellen Benediktson & Simon Peyron (Melodifestivalen 2014 y 2015) – Surface

Victor Crone (Melodifestivalen 2015 y Eurovisión 2019) – Troubled waters

Frida Öhrn (Melodifestivalen 2004, 2007 y 2009) –We are one