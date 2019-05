Rufián mezcla Eurovisión con independencia y le recuerdan la 'dura' realidad

Lo ha vuelto a hacer. No hay que perder ninguna oportunidad para promocionar la imposible independencia de Cataluña, aunque para ello haya que mezclar música y hasta un festival internacional. Gabriel Rufián, el mismo diputado de ERC que mintió al asegurar que estarían en el Congreso de los Diputados “18 meses, ni un día más”, ha usado Eurovisión para sus ideas independentistas.

Así, tras la votación del jurado, Rufián sacó un escueto tuit: “Catalunya le hubiera dado 12 puntos a Miki. Quedaos con eso. #Eurovision”

Catalunya le hubiera dado 12 puntos a Miki. Quedaos con eso.#Eurovision — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 18 de mayo de 2019

Eso en caso de que Cataluña fuera un país aparte de España, pero como suele ocurrir, sus seguidores le han recordado la dura realidad: Miki es catalán y Cataluña no podría votarle porque un país no se puede votar a sí mismo. Pero que la realidad no te estropee un buen titular...

No ens feu passar més vergonya que la necessària amb piulades absurdes i ridícules. Si us plau @gabrielrufian! — Alfons Godall II*II (@alfons_godall) 20 de mayo de 2019

Cataluña no podría votar porque no sería parte de la UE. Quédate con eso. — Slayertxu (@Slayertxu) 18 de mayo de 2019

No hubiera podido votarse a sí misma porque Miki la habría representado. Quédate tú también con eso — Pello Mazas (@PelloMazas) 18 de mayo de 2019

Pero si es de Terrassa. Y el autor de la canción (La Pegatina), son también catalanes.



Ningún país puede autovotarse, mermado!!! �� — Procés al no-res (Twitera internacional) (@PatiPatiBcn) 19 de mayo de 2019

Cataluña no le podría dar 12 puntos a Miki porque iría en representación de Cataluña. pic.twitter.com/ngqy5AdB52 — Achiii (@alvaroav99) 19 de mayo de 2019

Miki es de Cataluña por lo que no podríais votarle jejejejeje — ∆S (@mariia_mng) 19 de mayo de 2019