Benny Cristo representará a República Checa en Eurovisión 2020

República Checa ya tiene representante para Eurovisión 2020. El famoso rapero Benny Cristo ha ganado la preselección online que la televisión del país centroeuropeo ha organizado para elegir a su candidato en Rotterdam. El tema que interpretará en el festival será ‘Kemama’, que ha conseguido el favor del televoto y el segundo puesto entre los miembros de un jurado internacional.

La victoria de Benny Cristo ha sido toda una sorpresa puesto que el rapero no partía en el ramillete de favoritos. La poderosa balada de Barbora Mochowa o la apuesta psicodélica de We All Poop parecían tener más opciones de triunfo. Sin embargo, Benny Cristo ha hecho valer su fama para ser el más votado por el público en la preselección online frente a otras seis propuestas de gran calidad.

Tal como informa Eurovision-Spain.com, Benny Cristo saltó a la fama en el año 2009 tras participar en la primera edición del show talent 'Idol'. Hasta la fecha, ha publicado un total de tres álbumes y una veintena de singles entre los que destacan los número 1 conseguidos con" Asio", "Posledni", "Padam" o "Aleiaio". El año pasado, dio su concierto más multitudinario ante más de 15.000 personas en el O2 de Praga. Además de su amor por la música, Benny Cristo también es bailarín, actor y un exitoso deportista en activo de combate Jiu-Jitsu.

El cantante español Miki Núñez, representante en la edición de 2019, fue uno de los miembros del jurado internacional que han participado en la preselección. A Benny Cristo le otorgó ocho puntos, mientras que su favorito fue "At least we tried"de Karelll.

República Checa abandonó el festival de Eurovisión entre 2009 y 2014 por los malos resultados cosechados. En 2015 decidió regresar y, desde entonces, ha logrado un meritorio sexto puesto con Mikolas Josef en 2018 y un buen undécimo lugar con la banda Lake Malawi el año pasado. Benny Cristo competirá en la segunda semifinal del festival de Eurovisión 2020, que se celebrará el jueves 14 de mayo en Rotterdam. Sólo diez de los dieciocho participantes pasarán a la gran final del sábado 16, donde ya están por ser miembros del Big 5 España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y el país anfitrión.