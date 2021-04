La industria del videojuego se hace fuerte en España

Los videojuegos se convirtieron en una válvula de escape durante los días de confinamiento más duros. El 45% de la población confiesa que han sumado minutos durante este año al tiempo que dedican a los videojuegos. En España hay una industria del videojuego potente, con facturaciones cercanas a los mil millones de euros.

Más del 61% de los españoles que juega a videojuegos confiesa que en el último año les ha dedicado más tiempo. Es más, un 22% asegura que ha duplicado los minutos que dedican al “gaming”, según un estudio realizado por PC componentes. Un tercio juega entre una y dos horas diarias. Les roban tiempo a ver películas o series y la televisión (tres de cada diez) a navegar por internet o al ocio en bares, cines o teatros, como Eduardo, un gamer que desde los 10 años es aficionado a los videojuegos en los que busca “entretenimiento-nos cuenta-en lugar de ver dos o tres películas, veo una y dedico el resto del tiempo al gaming”. A Edu los videojuegos le ayudan a destensionar, a pasar el rato. El no tiene un fijo de horas para jugar a veces “si el videojuego me engancha y tengo tiempo puedo tirarme toda la tarde jugando y otras, no más de media hora al día”.