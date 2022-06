Videojuegos: Doom Eternal para Nintendo Switch lidera la lista de 33 juegos que Limited Run Games traerá en edición física

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

Limited Run Games ha anunciado 33 juegos de ocho plataformas diferentes que publicará en formato físico y entre los que se encuentran títulos como Doom Eternal para Nintendo Switch.

La distribuidora de videojuegos estadounidense ha celebrado en Twitch su LRG3 Summer Showcase, el evento anual en el que da a conocer los nuevos títulos que editará y publicará en formato físico.

El listado completo de 33 títulos se ha publicado posteriormente en su página web y a través de su perfil de Twitter, plataforma en la que ha aprovechado para acompañar cada anuncio de su fecha de lanzamiento.

Doom Eternal lidera la lista de títulos que llegarán a Nintendo Switch en formato físico, con su lanzamiento el 8 de julio. La consola híbrida también recibirá Blade Runner: Enhanced Edition, edición física del juego 'point and click' de 1997, que desembarcará también en PlayStation 4 y PlayStation 5 (precompra desde el 24 de junio).

The only thing they fear... is you. ?? DOOM Eternal comes to Switch physical this July. Raze hell when preorders for the Standard, SteelBook, Special and Ultimate Editions start 7/8. Learn more: https://t.co/mBjxjpBKbBpic.twitter.com/zC42BupZ4x

La máquina de Nintendo también acogerá, junto al PC, la edición física de Star Wars: Caballeros de la Antigua República II, que saldrá al mercado a lo largo de este verano.

Limited Run Games destaca de igual manera la edición física de Konami Arcade Classics Anniversary Collection para Switch y PS4, que reúne ocho juegos icónicos desarrollados por el estudio japonés. Su prerreserva se abre a finales de este verano.

La edición coleccionista de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge es otra de las principales novedades que, en este caso, llegará en físico a PS4, Switch y Xbox a lo largo del año.

Algunos títulos llgarán a plataformas menos convencionales este mismo año. Ese es el caso de Go Go Kokopolo, que saldrá para Nintendo 3DS, y de Glover, que será reeditado para Nintendo 64.

CUATRO NOVEDADES DESARROLLADAS CON CARBON ENGINE

Limited Run Games ha anunciado también el lanzamiento de cuatro juegos que ha desarrollado con su herramienta de emulación Carbon Engine. Esta solución permite trasladar contenidos antiguos a plataformas modernas.

Uno de estos cuatro títulos es Bill & Ted's Excellent Retro Collection, que llegará este año a PS4, PS5, Switch y Xbox (la precompra se abre el 9 de junio). Otro es Rendering Ranger R–2, que hará lo propio en PS4, PS5, SNES y Switch.

La edición física de A Boy and His Blob: Retro Collection también llegará este año a PS4, PS5, Switch y Xbox. Finalmente, Shantae desembarcará en PS4 y PS5 con una prerreserva que se abrirá el próximo 26 de agosto.

