Ubisoft revela el plan poslanzamiento completo de Far Cry 6

Ubisoft ha desvelado hoy el plan poslanzamiento completo de Far Cry 6. Además del Season Pass, que incluirá tres episodios DLC en los que los jugadores desentrañarán las mentes de los villanos más legendarios de Far Cry, Far Cry 6 ha desvelado una completísima hoja de ruta repleta de contenidos, que no dejarán de llegar regularmente al juego una vez se lance el 7 de octubre de 2021.

Con el Season Pass los jugadores tomarán el control de los villanos más destacados de la serie: Vaas Montenegro, Pagan Min y Joseph Seed. Conforme se publiquen los tres contenidos DLC, los jugadores conocerán mejor a cada uno de estos personajes, luchando por escapar de los horrores de sus mentes en una nueva experiencia de tipo “morir y volver a intentarlo”, inspirada en el género roguelite. Los jugadores, sin nada más que una pistola al comienzo, necesitarán encontrar nuevas armas y desbloquear potenciadores que les hagan fortalecerse y profundizar más aún en las psiques de los villanos. Con una mezcla de intensa acción y narrativa, cada DLC proporcionará una oportunidad única de comprender mejor el pasado de estos personajes, sus demonios personales y sus motivaciones.









El Season Pass de Far Cry 6 va incluido en las ediciones Gold, Ultimate y Collector del juego, y se puede comprar también por separado a un precio de 39,99 €. El Season Pass incluye:

Tres episodios DLC, jugables en modos Solo o Cooperativo con un amigo, aunque no tenga el Season Pass.

Episodio 1: “Vaas: Locura” (lanzamiento previsto para noviembre de 2021).

Episodio 2: “Pagan: Control” (lanzamiento previsto para enero de 2022).

Episodio 3: “Joseph: Colapso” (lanzamiento previsto para marzo de 2022).

Far Cry 3 Blood Dragon*. Los jugadores con el Season Pass para Windows PC recibirán el juego original lanzado en 2013, mientras que los de consolas y Stadia recibirán Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition.

Set Blood Dragon . Incluye siete objetos que pueden utilizarse en Far Cry 6:

. Incluye siete objetos que pueden utilizarse en Far Cry 6: Un traje: Set de equipamiento Blood Dragon

Dos armas: AJM9 y Kobracon.

Un vehículo: Omega Enforcer.

Un amuleto de arma: KillStar.

Un colmillo de alquiler: K-9000.

Un vehículo Chibi: Chibi Blood Dragon.

Además, la lucha por liberar a Yara continuará añadiendo regularmente contenido gratuito que servirá para expandir el universo de Far Cry 6, tras el lanzamiento del juego. Esta potente mezcla de contenidos, jugables en modos Solo o Cooperativo de dos jugadores, incluirá:

Insurgencias semanales: Todas las semanas a partir del lanzamiento, y también una vez completada la campaña principal, los partidarios de Antón Castillo se alzarán por toda la isla de Yara planteando nuevas amenazas que los jugadores deberán eliminar. Una vez los jugadores las localicen y completen todas, ganarán nuevas mejoras y actualizaciones de equipo.

Todas las semanas a partir del lanzamiento, y también una vez completada la campaña principal, los partidarios de Antón Castillo se alzarán por toda la isla de Yara planteando nuevas amenazas que los jugadores deberán eliminar. Una vez los jugadores las localicen y completen todas, ganarán nuevas mejoras y actualizaciones de equipo. 6 operaciones especiales: Estas operaciones, que tendrán lugar en zonas nuevas y únicas del mundo de juego, presentarán nuevas mecánicas de juego ya que los jugadores deberán arrebatar armas químicas muy inestables a los traficantes de armas de Antón, y llegar al punto de extracción antes de que las cosas se compliquen. Las dos primeras localizaciones: Mesozoico y Maceo, estarán disponibles en el lanzamiento, y otros 4 mapas lo estarán también poco después.

Estas operaciones, que tendrán lugar en zonas nuevas y únicas del mundo de juego, presentarán nuevas mecánicas de juego ya que los jugadores deberán arrebatar armas químicas muy inestables a los traficantes de armas de Antón, y llegar al punto de extracción antes de que las cosas se compliquen. Las dos primeras localizaciones: Mesozoico y Maceo, estarán disponibles en el lanzamiento, y otros 4 mapas lo estarán también poco después. 3 misiones crossover con invitados especiales y las mejores marcas: Danny Trejo, Rambo y Stranger Things.

Llegarán más contenidos en el futuro, porque el equipo de Far Cry 6 quiere ampliar y mejorar la jugabilidad básica del juego con nuevo contenido, que se dará a conocer más adelante.

Far Cry 6, dirigido por Ubisoft Toronto, es un shooter en primera persona y en mundo abierto que sumerge a los jugadores en el corazón de una revolución guerrillera actual. En la isla de Yara, el presiente Antón Castillo jura devolverle la gloria perdida a su nación mientras prepara a su hijo Diego para que siga sus pasos. Sin embargo, el paraíso tiene un precio y enriquecer a su país significa que debe someter a los que no comparten su visión. Los jugadores se unirán a la causa para liberar Yara poniéndose en la piel de Dani Rojas, habitante de Yara y exmilitar que trata de escapar de la isla pero acaba finalmente uniéndose al grupo revolucionario: Libertad. En el papel de Dani, los jugadores experimentarán la adrenalina y el caos del combate de guerrilla “resolver”, al estilo Far Cry, con el arsenal más creativo e innovador que se haya visto nunca.

Far Cry 6 se lanzará a nivel mundial el 7 de octubre de 2021 en Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna y para Windows PC en Epic Games Store y en Ubisoft Store, así como en Ubisoft+, el servicio de suscripción de Ubisoft.