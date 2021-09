Mercedes Bermejo, psicóloga en COPE: “No nos parece que Instagram sea una red social conciliadora”

El consumo de las redes sociales que se llega a traducir en adicción está trasformando la realidad de los jóvenes. No siempre su consumo termina en este extremo, pero es considerable la filiación nociva que puede provocar su dependencia entre la población juvenil.

El medio estadounidense Wall Street Journal (WSJ) ha sacado a la luz un estudio de dos entregas, 'The Facebook Files', que desvela que la plataforma Instagram es “tóxica” para las adolescentes y contribuye –además– “a la creación de problemas de imagen corporal”.

Ante esta investigación del WSJ, Facebook, empresa propietaria de Instagram, ha publicado un estudio paralelo con el que desmiente los datos y las conclusiones del medio estadounidense. De este modo, la internacional que dirige Mark Zuckerberg ha negado ser una plataforma tóxica para las adolescentes. También ha afirmado que la mayor parte de las chicas jóvenes con problemas de imagen corporal considera que Instagram les ayuda en vez de perjudicarles.

"We make body image issues worse for one in three teen girls." Facebook knows Instagram is toxic for young users. In public, it tells a different story. https://t.co/B16Qm2ra9M