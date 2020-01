Así fue la dramática historia de unos animalistas que le robaron su perro a un hombre sin techo

No es una noticia nueva. Pero ese es el poder que tienen las redes, rescatar historias del olvido más profundo y convertirlas nuevamente en objeto de polémica. En este caso, nos encontramos con un terrible acontecimiento en las calles de París. Dos activistas por los derechos de los animales asaltaron a un hombre sin techo, ¿su objetivo? El perro.

Como decimos se trata de una triste historia ocurrida en 2015. En la capital francesa, dos animalistas que trataban de defender los derechos de los animales, tuvieron la idea de acercarse a un hombre sin techo y asaltarle. El objeto de la acción no era otro que sustraerle el perro que portaba consigo.

En las duras imágenes se ve cómo el hombre, entre lágrimas, trata de forcejear con los activistas para evitar que se lleven a su perro. Por aquel entonces, la prensa británica se hizo eco de lo ocurrido, destacando las declaraciones de Nghi Le Duc, el hombre que filmó lo ocurrido: “Los activistas actuaron de forma violenta y sin piedad”, aseguraba.

for anyone who doesn’t know, the man who stole the dog was charged and the homeless man and his puppy were reunited ��❤️ pic.twitter.com/GQAnotOQdc