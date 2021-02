WhatsApp: esto es lo que le pasa a tu móvil si no aceptas las nuevas condiciones de uso

WhatsApp ha actualizado los términos y condiciones de uso de la aplicación, causando el temor de muchos usuarios, algunos de los cuales han tomado la decisión de eliminar la app y suscribirse a otras como Telegram o Signal. No obstante, WhatsApp sigue siendo con mucha diferencia la app de mensajería instantánea más popular, por lo que serán muchos los que decidan aceptar al final las nuevas condiciones de uso. Esto es lo que le pasará a los teléfonos de aquellos que decidan, con todo, rechazar las nuevas condiciones.

WhatsApp cambia su política de privacidad: los efectos que va a tener en tus mensajes y llamadas

WhatsApp ha asegurado que los cambios que va a realizar en su política de privacidad no afectan a la privacidad de los mensajes y llamadas de los usuarios a través de la plataforma, ya que las conversaciones están protegidas con encriptación de extremo a extremo.

Estos cambios se refieren a los datos que recopila WhatsApp de los usuarios y a su tratamiento. También a la forma en que los negocios pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp.

La compañía señaló que las nuevas políticas no suponen cambios materiales en el procesamiento de los datos para los usuarios de la Unión Europea, y asegura que WhatsApp todavía no comparte los datos de dichos usuarios con Facebook con el fin de que la empresa matriz los use para mejorar productos y anuncios.

Sin embargo, WhatsApp pertenece a Facebook, y el cambio en las políticas, y el requisito de aceptarlo para poder seguir usando el servicio de mensajería, ha alarmado a muchos usuarios, que han entendido que la compañía tiene o tendrá acceso al contenido de sus conversaciones.

Por ello, WhatsApp ha querido dejar "100% claro" que continúa protegiendo la privacidad de los mensajes con encriptación de extremo a extremo. Esto significa, como explica en una infografía compartida en su perfil de Twitter, que ni WhatsApp ni Facebook no pueden ver los mensajes privados ni escuchar las llamadas.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021

Esto es lo que le sucede a tu móvil si no aceptas las nuevas condiciones de uso

Según un mail de WhatsApp a uno de sus socios y que ha publicado TechCrunch, los usuarios que se nieguen a actualizar las condiciones de uso de WhatsApp dejarán de poder acceder a algunos de los servicios de la app de mensajería.

Será el próximo 15 de mayo cuando WhatsApp comience a solicitar a los usuarios que acepten los nuevos términos si quieren poder utilizar la funcionalidad completa de la app. Tendrán unas semanas para aceptar el cambio.

Si no lo hacen, los usuarios solo podrán "recibir llamadas y notificaciones, pero no podrán leer o enviar mensajes". La cuenta no será eliminada en un primer momento, pero si el usuario pasa 120 días sin aceptar las condiciones, su cuenta será suprimida para siempre.