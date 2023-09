Vodafone presenta su primer decodificador con Android TV y Asistente de Google, que agrega más de 200.000 contenidos

MADRID, 28 (Portaltic/EP)

Vodafone ha presentado su nuevo decodificador, el primero en incorporar Android TV, además del Asistente de Google y servicio de 'Chromecast', que destaca por integrar dentro de la misma experiencia más de 200.000 contenidos disponibles en Vodafone TV y en todos los servicios de las aplicaciones instaladas, como las plataformas de Prime Video y HBO.

La compañía pretende acercar a todos sus clientes de Vodafone TV características como la resolución 4K y alto rango dinámico (HDR) --para contenido y dispositivos compatibles--, además de facilitar y mejorar la experiencia a la hora de escoger contenidos para visualizar en la televisión.

En este sentido, Vodafone ha presentado su nuevo decodificador con Android TV, el asistente de Google y servicio de 'Chromecast', que pasará a convertirse en el decodificador estándar de Vodafone TV y que ofrecerá a todos los usuarios calidad de vídeo de última generación con resolución 4K y HDR.

Este nuevo modelo, que ha sido diseñado con un tamaño y peso reducidos, hasta un 20 por ciento más compacto y ligero en comparación con su versión anterior, ofrece un 50 por ciento más de velocidad de procesamiento y de memoria. Esto se traduce en una respuesta más rápida y fluida a las necesidades de los usuarios, como han destacado desde Vodafone.

En cuanto a sus funcionalidades, este decodificador mantiene todas las funciones habituales de Vodafone TV, como es el contenido de los canales de los últimos siete días, grabaciones en la nube y opciones de control para el contenido directo, que permiten retroceder hasta cuatro horas.

También incluye las recomendaciones personalizadas impulsadas por el motor de Vodafone, que se basan en la actividad reciente de los usuarios, así como en las últimas novedades y contenidos más vistos. Estas recomendaciones están disponibles en la pestaña 'Cine y Series'.

Por su parte, la pestaña de 'Explorar Vodafone TV' ofrece otras sugerencias que engloban el contenido en sectores como temática navideña, de terror, documentales, ciencia ficción o acción, entre otros. Además, la barra de búsqueda permite realizar búsquedas directamente de contenidos concretos que los usuarios deseen ver.

EL PRIMER MODELO EN INTEGRAR ANDROID TV

Pero, sobre todo, tal y como ha subrayado la compañía en un encuentro con la prensa, este decodificador destaca por la capacidad de agregar todo el contenido en una misma experiencia, "sin necesidad de pensar dónde está la serie o película que quieres ver".

Esto se debe a que el dispositivo lleva instaladas de serie todas las aplicaciones ofrecidas por Vodafone, esto es, HBO Max, Disney +, Prime Video, Filmin, Atresplayer Premium y Netflix, entre otras. Se puede acceder a estas aplicaciones desde la pestaña 'Apps'.

Pero, además, al incorporar Android TV, también permite la descarga de miles de aplicaciones a partir de Google Play Store. En este marco, la asociación con Google es "una de las grandes ventajas" de este nuevo modelo, ya que integra todas las aplicaciones disponibles de Google sin restringir el acceso a ninguna, tal y como han puntualizado.

Esto hace que todo el contenido de todas las aplicaciones se refleje directamente en la experiencia de interfaz de usuario de Vodafone, que queda integrado en el servicio. Así, se facilita la experiencia del usuario a la hora de buscar contenidos, descubrir qué ver o dónde verlo, sin tener que buscar en cada plataforma.

Es decir, al navegar entre las distintas pestañas se muestra directamente todo el contenido de todas las plataformas en las que el usuario tenga cuenta. Es decir, en la pestaña de 'Cine y Series' Vodafone incluirá las recomendaciones en cada categoría incluyendo el contenido de, por ejemplo, Netflix, Prime Video o HBO, para que los usuarios puedan acceder directamente sin importar de qué servicio sea.

ASISTENTE DE GOOGLE

Otra novedad es la incorporación del Asistente de Google. Además de botones de acceso directo a Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime video, el mando incorpora un botón para el Asistente de Google, desde el que los usuarios podrán controlar Vodafone TV con comandos de voz.

Es decir, los usuarios podrán sincronizar canales simplemente diciendo el nombre del canal en voz alta a la vez que pulsan el botón del asistente. Igualmente, también pueden iniciar aplicaciones y controlar el contenido que se está reproduciendo, pausando, adelantando o atrasando la reproducción.

El Asistente de Google posibilita buscar contenidos concretos directamente, por ejemplo, una película. Así, Vodafone mostrará directamente la película y ofrecerá al usuario información sobre dicho contenido, en qué servicios está disponible o dónde puede adquirirla, como parte de su experiencia integrada con las 'apps'.

Siguiendo esta línea, los usuarios que dispongan de una cuenta de Google, pueden utilizar directamente a través del televisor todas las funciones del Asistente de Google, como las búsquedas de información, consulta de noticias o reproducción de música.

Incluso, si se dispone de electrodomésticos inteligentes conectados, se pueden controlar a través del mando de la televisión. Por ejemplo, encender o apagar la luz, tal y como han mostrado desde la compañía.

SERVICIO DE 'CHROMECAST'

Otra funcionalidad novedosa en el decodificador es el servicio de 'Chromecast', de manera que los usuarios pueden compartir la pantalla del teléfono móvil, así como enviar y controlar la reproducción de vídeo desde sus dispositivos a la pantalla del televisor. Para ello, no es necesario instalar ninguna aplicación específica ni adquirir otro dispositivo a parte del decodificador.

Vodafone planea comenzar a implementar progresivamente el nuevo decodificador a partir de la segunda quincena de octubre para los nuevos clientes de Vodafone TV y, además, España será el primer mercado en el que se lance el producto.

Igualmente, la compañía ha matizado que se podrá utilizar en todas las redes en las que Vodafone TV 4K se utiliza actualmente y "no implicará ningún coste adicional" en las tarifas One Ilimitada Max, One Ilimitada Dúo Series/Family y Hogar Ilimitable.

Además de todo ello, Vodafone ha subrayado que el nuevo decodificador se ha desarrollado pensando en el medio ambiente, ya que está compuesto en un 96 por ciento de plástico reciclado, al igual que el mando, con un 85 por ciento.