The Car Mentor y su inteligencia artificial, en el epicentro de la innovación empresarial

¿Utilizas herramientas como Skyscanner o Booking para planificar tus vacaciones o viajes? ¿Alguna vez has pensado en que podría existir una herramienta similar para ayudarte a elegir cuando se trata de tu coche, moto o movilidad del día a día? La respuesta de la mayoría de nosotros es que sí, y más si tenemos en cuenta que existen más de 150 marcas de coches, más de 130 marcas de motos, motores eléctricos, híbridos, de gasolina, de gasoil, de gas natural, opciones de compra, nuevos y de ocasión, a través de renting, leasing, car sharing… Las opciones son casi infinitas. Ayudar a los ciudadanos a escoger la mejor opción para su movilidad de entre todas las posibles es la misión de los emprendedores españoles Héctor, Teudo, Jaime y su socio italiano Paolo, que con su proyecto The Car Mentorhan conseguido despertar el interés del equipo responsable de Lanzadera.

Concretamente, la aceleradora valenciana impulsada por Juan Roig ha incluido a The Car Mentor entre las 120 nuevas incorporaciones de su convocatoria de enero, a la que acuden empresas españolas y, por primera vez este año, de Portugal. La delegación morellana compartirá espacio en las instalaciones con empresas innovando en sectores como el inmobiliario, el sanitario, el industrial, el de la moda, el del marketing, el alimentario o el energético.

Sobre el proyecto The Car Mentor es el primer recomendador de movilidad particular que se desarrolla. Su objetivo es ayudar a los ciudadanos en la toma de decisiones en compra de vehículos o la movilidad particular en cualquiera de sus variantes. Mediante una inteligencia artificial (AI) que relaciona las necesidades del usuario con toda la información útil para el consumidor, su herramienta es capaz de arrojar una respuesta personalizadateniendo en cuenta aspectos económicos, familiares, funcionales y de sostenibilidad.

Tras una primera ronda de inversión en 2022, el equipo castellonense de The Car Mentor ha desarrollado y validado su proyecto con el apoyo del ecosistema emprendedor de Lanzadera. COPE habló con el CEO y co-fundador de la empresa, Héctor Sangüesa, para conocer más en detalle acerca de su propuesta. A día de hoy, Héctor y su equipo ya han ayudado con sus recomendaciones a decenas de miles de familias, y están actualmente levantando una nueva ronda de inversión para llevar la empresa al siguiente nivel.

El impacto de The Car Mentor

La ambición de The Car Mentor es convertirse en una ayuda clave para todos los hogares españoles a la hora de tomar una decisión informada, racional y sostenible aprovechando la oferta disponible. De la misma manera, gracias a su personalización, permite a vendedores, concesionarios y demás profesionales del sector mejorar su captación de clientes. Todo ello sin olvidar el impulso a la innovación y a la generación de empleo que proyecta la empresa con su crecimiento, cuya sede social han mantenido en Morella (Castellón).









Sobre Lanzadera

La incubadora y aceleradora de empresas Lanzadera forma parte, junto con EDEM Escuela de Empresarios y la sociedad de inversión Angels, del polo de emprendimiento Marina de Empresas. Se trata de una iniciativa de Juan Roig situada en la Marina de València que tiene la misión de formar, asesorar y financiar a los emprendedores de hoy y del futuro y que constituye una apuesta por la creación de riqueza, el empleo y el fomento de la cultura del emprendimiento.

Desde su creación en 2013, Lanzadera ha prestado apoyo a más de 1.100 empresas, aportando más de 21,8M€ de financiación en préstamos de Lanzadera. Entre todas han conseguido generar 10.000 puestos de trabajo directos, así como una inversión externa de más de 700M€. Para formar parte del programa, los emprendedores pueden enviar su proyecto a www.lanzadera.es en cualquier momento del año.

